时隔一年，中国与印度在新一轮边界代表会晤中重申，将寻求公平合理、双方都能接受的边界问题一揽子解决方案。双方未公布新的划界进展或管控机制；中国外长王毅提出，应将边界问题置于双边关系适当位置，构建中印边界事务“正面叙事”。

中印边境代表会晤机制成立于2003年，是两国边界谈判主要渠道。2020年加勒万河谷流血冲突及东拉达克军事对峙，曾使双边关系跌至低点；两国2024年达成脱离接触协议后，关系逐步回暖；去年8月的会晤则达成10点共识，包括设立划界专家组和边境管理工作组，以及重开三处传统边境贸易市场等。

据新华社报道，星期二（8月25日）在北京登场的最新一轮中印边界问题特别代表会晤上，中方特别代表王毅向印度国家安全顾问兼印方特别代表多瓦尔强调，中印关系已超越双边范畴，具有全球和战略意义。中方愿同印度增进了解、消除分歧、克服障碍，做睦邻友好的朋友和相互成就的伙伴，实现“龙象共舞”。

王毅还说，两国机制性交流合作逐步恢复。双方应总结历史经验，坚持向前走，“不停滞、不倒退、不偏航”，让对话、和平、协商与合作成为边界事务主流。

多瓦尔则说，印中是合作伙伴而非竞争对手，发展稳定、可预测、前瞻性的关系，对亚洲和世界具有重要意义。印度愿密切战略沟通、有效管控边境，并探索边界问题解决方案。

延伸阅读 消息指习近平极可能时隔七年再率团访问印度

报道称，双方就推进划界谈判、边境管控、机制建设和跨境合作深入沟通，重申按照2005年达成的政治指导原则，以相互尊重、相互谅解精神寻求一揽子方案，并商定明年在印度举行第26次会晤。

在这一轮边境代表会晤前，中国国家副主席韩正率先会见了多瓦尔。韩正特别提及中国国家主席习近平与印度总理莫迪过去两年在喀山、天津两度会晤，已推动两国关系重回恢复改善轨道；并指双方应增进战略​​互信、挖掘合作潜力、密切多边协作并妥善管控分歧。

根据印度驻华大使馆在社群平台X（前身为推特）的发文，两人也讨论了维护边境和平安宁，以及从经济、政治和多边平台进一步改善双边关系。

这次会晤结束后，本届金砖峰会将于9月12日至13日在新德里举行，有消息称习近平预计赴会，并可能再次同莫迪会面。紧接着，美国总统特朗普也已邀请习近平9月24日访美，但北京尚未公布行程。

对于这次会晤，台湾中山大学亚太事务英语硕士学位学程助理教授刘奇峯接受《联合早报》采访时分析，中印沟通机制齐备已久，不太可能再建立新机制，短期任务是“确保一些稳定的东西”。

他认为，双方这次都在构思习近平和莫迪于金砖峰会见面时“要说什么”；且对北京而言，也要“在（习）访美之前，先把印度这一角弄好”，在美国因素高度不确定之际“先控场一下”。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则认为，美国因素确实在推动中印靠拢。中国过去两年较积极推动对印关系改善，印度此前受边境冲突负面情绪影响，“不是太热情”；如今“美国跟印度的关系出现一些摩擦”，为中印关系恢复提供更好机会。

李明江说，特朗普的不确定性及“在一些问题上对印度的打压”，促使印度决策圈更关注对华关系，并考虑恢复更多合作。

不过，他也强调，印度尚未消除对中国的顾虑，关系改善仍会是逐步过程。