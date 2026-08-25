中国“人形机器人第一股”宇树科技上市一周内暴涨暴跌，股价接近腰斩，引发市场对行业泡沫风险的担忧。分析认为，新兴行业发展中出现泡沫并不稀奇，但部分企业尚未度过高风险期就进入公开市场，导致投资者承受能力与企业风险程度错配。

宇树科技8月19日在上海证券交易所科创板上市，这只发行价为150.8元（人民币，下同，28.5新元）的新股，首日开盘即冲上1100元，全天暴涨460%。但隔天宇树股价就下跌18.7％，此后节节回落。

截至星期二（8月25日）闭市，宇树股价收报602.8元，全天微跌0.05%。和上市首日开盘价相比，宇树股价已累计下跌45.2％，总市值蒸发2008亿元。

作为全球最大的人形机器人厂商之一，宇树科技首次公开售股（IPO）阶段就引发申购热潮。公司公开发行的4044万股中，仅970万股在网上公开发行，中签率仅为0.018％，被股民形容为“中签如同中彩票”。

香颂资本董事沈萌接受《联合早报》访问时研判，宇树估值波动是多重因素共同作用的结果，“那些推高宇树股价的因素，也导致它的回落”。

沈萌分析，存储晶片制造商长鑫科技7月上市后登顶“股王”，激发更多投资者参与“打新”（申购新股）。宇树是继长鑫科技之后，又一只具有代表性的政策驱动股；加上宇树流通股数量稀少，为股价操作带来更多便利，进一步加剧市场投机情绪。这些因素共同推高了宇树股价。

不过，经过上市首日的投机炒作后，不少投资者快速套现。这一方面是为长江存储、燧原科技等即将推出的大型IPO“打新”周转资金；另一方面，部分投资者也关注到，作为一家尚未真正进入工业级别应用的机器人企业，宇树估值已大幅偏离基本面，因而选择落袋为安。

宇树招股书显示，去年前三季度，公司人形机器人收入中高达73.6%来自于高校及科研机构的订单，在工业制造等刚需场景的应用仅约9%，其中又有超过一半是用于展厅导览。

新加坡管理大学计算机与信息系统学院副院长朱飞达受访时指出，人形机器人产业的潜力和宇树的科技创新都是真实的，但宇树当前的商业化进展和市场预期有落差，“投资者对宇树预期太高，一定程度上透支了它的未来”。

朱飞达认为，宇树上市后的股价波动，也是对行业的一个压力测试；预计投资者对于后续上市的类似企业会相应地调整预期。

继宇树之后，多家机器人企业相继在陆港股市开启上市进程。据统计，目前已有七家主业涵盖机器人业务的企业申报港股IPO，其中梅卡曼德机器人已在本月16日通过聆讯。云深处、乐聚智能、深之蓝等业者也已申报A股IPO，正处于问询阶段。

沈萌认为，新兴行业发展过程中出现泡沫并不稀奇，问题在于部分企业尚未度过高风险期，就在政策驱动下提前进入公开市场，导致投资者承受能力与企业风险程度错配的局面。“这让二级市场替一级市场承接了过度风险，风险过度外溢，可能会令市场结构变得脆弱。”