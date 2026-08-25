中国加大军队反腐行动之际，官方对外征集火箭军部队违规采购问题的线索。

中国“军队采购网”星期一（8月24日）发布《关于征集火箭军部队违规采购问题的公告》，指为着力整治火箭军采购领域问题，广泛接受社会监督，现面向社会公开征集违规采购问题有关信息。

受理范围涉及火箭军部队组织开展的物资服务、工程、副食品、药品耗材等采购活动有关违规问题（含招标代理机构组织项目），包括但不限于需求编制、采购评审、合同履约、网上采购等。

公告说，参加火箭军部队采购活动的供应商、评审专家、招标代理机构、投标代理人，以及军队内部与项目相关人员，可拨打举报电话010-66335967，相关佐证资料邮寄地址另行告知。

公告也说，反馈问题应当客观真实、事实清楚、表述准确，举报事项应附相关证据材料，且来源应当合法合规、真实有效，否则不予受理。受理截止时间是今年11月30日。

路透社报道称，自中国国家主席习近平2012年上台以来，就下令开展大规模反腐行动，军队一直是重点整肃对象之一；2023年反腐行动延伸至火箭军。

香港《明报》称，四任火箭军司令员魏凤和、周亚宁、李玉超、王厚斌皆落马，官方发布公告，显示火箭军反腐还未结束。