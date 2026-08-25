中国中共中央政治局委员、中央外办主任王毅与印度国家安全顾问多瓦尔会面时说，中印应加强沟通、消除分歧，做睦邻友好的朋友、相互成就的伙伴，实现“龙象共舞”。

据中国外交部新闻稿，中印边界问题特别代表第25次会晤星期二（8月25日）在北京举行。中方特别代表王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔就中印边界问题和双边关系等进行了全面深入、友好坦诚的沟通。

王毅说，中印互为重要邻国，也是发展中大国和新兴经济体代表。中印关系健康稳定发展符合两国人民根本利益，符合全球南方国家普遍愿望，也符合时代发展潮流。中印关系已经超越双边范畴，具有全球和战略意义。近年来，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在喀山、天津两次会晤，达成一系列重要共识，为两国关系改善发展指明方向。

“中方愿同印方从战略高度和长远角度把握两国关系，加强沟通，增进了解，消除分歧，克服障碍，做睦邻友好的朋友、相互成就的伙伴，实现‘龙象共舞’。”

王毅指出，双方正在有序落实特别代表会晤共识。两国机制性交流合作逐步恢复，共同致力于维护边境地区和平安宁。双方应总结历史经验，将边界问题置于双边关系适当位置，坚持向前走，不停滞、不倒退、不偏航，逐步构建起中印边界事务正面叙事，让对话、和平、协商、合作成为主流，为两国关系健康稳定发展注入积极因素。

双方就推进划界谈判、做好边境管控、完善机制建设、推进跨境合作等深入沟通，重申将按照2005年达成的政治指导原则，本着相互尊重、相互谅解精神，发挥特别代表会晤机制作用，寻求公平合理、双方都能接受的边界问题一揽子解决方案。双方将继续通过对话协商妥善处理边界问题，共同维护边境和平安宁。双方商定2027年在印度举行中印边界问题特别代表第26次会晤。

中印还就共同关心的国际和地区问题交换意见。