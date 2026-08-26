走进位于北京石景山区的人形机器人数据训练中心大楼，就像来到了职业学校的实训基地，不同的是，学生是清一色的机器人。

数十台人形机器人在数据训练师的遥控下，一遍又一遍地抓取矿泉水瓶，把餐盘放进微波炉，扫码快递件......也有戴着头显的数据训练师拿着夹爪，来来回回叠衣服，收拾桌上的餐具等。

这个于2025年9月建成投用的数据训练中心，占地面积逾1万平方米，目前是中国最大的机器人学校。训练中心由石景山国资企业京师科创集团和深圳乐趣机器人公司联合运营，分别占股67%与33%。

石景山人形机器人数据训练中心总经理朱凯8月10日在北京市新闻办组织的集体采访活动中介绍说，作为北京市具身智能产业的重要基础设施，训练中心主要对机器人在居家服务、日常生活以及工业制造等场景进行数据训练。

数据训练师在石景山人形机器人数据训练中心进行插花、厨具收纳数据采集。（孟丹丹摄）

其实，不仅是北京石景山，中国多地都在兴建大型人形机器人训练基地。

据技术市场研究机构映致信息（Interact Analysis）数据库显示，截至2026年4月底，中国已投入使用或在规划建设中的人形机器人数据训练中心有至少90个。

在已投入使用的64个数采中心中，分布在浙江、广东以及江苏的最多，这三个省份各拥有10个以上数采中心，每个中心至少有100台机器人。

有完备制造业体系的经济大省山东也不甘落后，据中国媒体报道，该省上个月公布了26家具身智能机器人训练场名单，作为首批重点建设项目。

朱凯说，石景山训练中心共规划五期的建设，计划投资7亿元（人民币，下同，1.32亿新元），目前前三期项目已投入2亿元。

中国各地以前所未有的力度规模部署人形机器人数据训练中心，背后是国家层面的战略部署。2025、2026年，具身智能连续两年被写入中国政府工作报告；在“十五五”规划纲要中，具身智能也被列为未来的关键产业。

中国人形机器人的硬件制造以及产能已独步全球。最新行业研究数据显示，今年上半年全球人形机器人出货量总计约1万9100台，中国出货量占比达97%以上。

中国已具备强大的人形机器人制造能力，如何让庞大的机器人产能拿到相应规模的订单？这就需要机器人能够在工厂、物流园区以及养老机构等更多真实场景中，像人一样会“干活”，而有没有高质量的数据，决定了机器人会不会干活，生产商最终能否拿到订单。

朱凯表示，石景山训练中心除了通过真实场景收集高质量的数据外，同时也在打造虚拟仿真的训练体系，目标就是为了生成大量数据，加速国产人形机器人“具身大脑”进化，让智能机器人服务千行百业，走进千家万户。

他说，训练中心目前共有100台人形机器人，整个数采的集群年产数据达2万9000个小时，细分到近700个场景，数据采集的单条合格率达99%。

高质量数据关乎人形机器人市场的未来，而目前行业公认人形机器人数据缺口极大。与生成式人工智能（AI）相比，科技公司可以从整个互联网上获取文本、图片以及音视频数据，而人形机器人所需的物理AI模型数据则要少得多。

智元合伙人、觅蜂科技CEO姚卯青在2026世界人工智能大会期间曾对媒体算过一笔账，具身智能要具备实际应用能力，至少需要千万小时以上、亿小时级别的数据，而目前，全球可用的高质量真实物理交互数据总共不过几十万小时。

数据短缺是人形机器人行业的主要痛点，但也是中国具有优势的领域。

数据训练师在北京石景山人形机器人数据训练中心教机器人学习简单的烹饪动作。（SPH Media Limited）

朱凯说，中国在数据采集上具有优势，一是数据训练场规模比较大，地方政府支持力度大，“像当年基建一样，这是一个新基建，很多都是由国资出面来承担的”。

“中国也有非常丰富的场景”，他说，政府端、企业端都会为数据采集提供丰富的场景，“没有场景就没有数据”。