金砖国家峰会下个月将在印度新德里举行，中国国家主席习近平据报可能率领约400人的代表团出席。若消息属实，这将是习近平时隔七年再次访印。

路透社星期一（8月24日）引述三名印度消息人士作上述报道，但中国外交部尚未确认。

中印关系在2020年边境冲突后陷入低谷，经过约四年的军事对峙和外交僵局，2024年下半年开始修复。过去两年，双方逐步恢复高层交往和边境问题沟通。印度总理莫迪去年到天津出席上合组织峰会并与习近平会面； 印度国家安全顾问多瓦尔星期二（8月25日）在北京分别会见中国国家副主席韩正和中国外长王毅，其中与王毅举行中印边界问题特别代表会谈。

中印关系解冻有美国因素催化，也有现实利益考量。美国总统特朗普的关税和交易式外交增加印度外部压力，强化新德里坚持战略自主的必要性。金砖和全球南方也给中印提供合作空间，印度今年担任金砖轮值主席国，中国明年接任。

经济方面，印度虽希望通过“印度制造”降低对华依赖，但在电子零部件等领域依然高度依赖中国。印度外长苏杰生8月22日在公开活动中表示，印度在建设自身制造业的同时，“必须与中国做生意”。对北京而言，缓和关系有助于降低边境风险、维持经贸往来，管控长期竞争。

但关系解冻不等于互信恢复。2020年边境冲突留下的争议仍未解决，流亡印度的达赖喇嘛也一直是敏感因素。王毅近年多次提到“恢复互信”“增进互信”，反映中印仍存战略疑虑。

更重要的是，官方关系的修复未能完全恢复民间往来。

过去一年间，中印人员往来逐步恢复，但进度不完全同步。印度2025年7月恢复向中国公民发放旅游签证，10月26日中印直航恢复；印度民众赴藏朝圣活动也重新启动。

中国驻印度大使徐飞洪去年9月24日说，截至9月22日，中国驻印度使领馆已向印度公民签发超过26万5000份签证。印度旅游部数据显示，疫情前的2019年约有35万9000名印度公民赴华。中国游客赴印度的恢复则更慢，印度直到2025年7月24日才恢复向中国公民发放旅游签证，因此2025年全年赴印中国游客人数尚无完整统计。

民间认知的修复更加缓慢。今年以来，中国网络上有关印度游客的讨论持续受关注，“印度游客大量涌入中国”“印度人在华不文明”等论调频出，有些人还将个别游客的行为上升到签证政策和两国关系层面，连中国驻印度大使也成为部分网民批评的对象。

《澎湃新闻》7月2日刊文，强调不能因少数人的不文明行为否定整个国家，更不能借热点搞排外主义。文章指出，反复渲染印度人的“劣迹”容易形成标签化和刻板化认知；这类内容实为博流量、煽动对立，也不符合开放自信的大国心态。中国驻印度大使馆官网随后转发该文。

印度民间对中国也抱持复杂态度。2025年皮尤民调显示，仅21%的印度受访者对中国持正面看法。皮尤另一项调查则显示，约三分之一印度受访者将中国视为本国面临的第二大威胁，仅次于巴基斯坦，显示安全疑虑仍影响印度社会对华观感。

中印民间关系一直如此吗？并不是。

中印两国同为文明古国，历史上的文化交流由来已久。印度电影曾在中国年轻人中拥有较高知名度。《三傻大闹宝莱坞》2011年正式在中国上映后，男主角阿米尔·汗成为中国观众熟悉的印度演员；2017年《摔跤吧！爸爸》上映后，成为现象级影片。

2005年，印度经济学家杰伦·兰密施还提出“Chindia”概念，设想中国制造业与印度软件、服务业互补，让两个亚洲大国在竞争之外找到合作空间。

2020年中印边境冲突，是两国民间观感发生明显变化的重要转折点。此后，部分中国网民对印度的看法，逐渐与“边境竞争者”和“美国潜在伙伴”联系起来；在印度，安全疑虑也加剧了对华警惕。部分中国网络舆论谈论印度时，常把贫困、卫生及发展差距作为负面话题；印度舆论审视中国时，则更多聚焦边境摩擦、国家安全与战略竞争。

网络自媒体进一步放大这种距离。一段印度游客的不文明行为视频、一个夸张标题，都可能脱离语境传播，并被包装成整个群体的特征；类似现象也可能发生在印度网络。

中国人过去或许通过电影和旅游认识印度，如今则可能通过短视频算法去认识这个拥有约14.7亿人口的国家。政府可以恢复航班、签证与高层互访，却无法凭一纸协议迅速改变民众已经形成的印象。

“龙象之争”难消失，但竞争可以管控。避免边境争议激化民族主义情绪，增加民间和文化交流，并遏制自媒体将个案扩大为群体标签，官方关系的好转才可能真正走向民间。

中印关系能否真正回暖，不只取决于两国领导人能否握手，也取决于两国民众能否打破对彼此的刻板印象。