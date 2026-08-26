中国互联网巨头阿里巴巴集团联合创始人马云据报斥资逾6亿港元（9715万新元）增持公司股票，以表达对集团人工智能（AI）发展战略的支持。

彭博社、《南华早报》和《科创板日报》引述知情人士报道上述消息，并称此举表明马云加入集团高管的增持行列。根据交易所文件，阿里巴巴主席蔡崇信和首席执行官吴泳铭已合计买入至少2000万美元（2538万新元）的公司股票。

阿里巴巴本周通过香港历来规模最大的股票增发筹得800亿港元，显示公司愿为在全球AI竞争中取得领先地位，大规模筹措和投入资金。

此次集资也凸显阿里巴巴正加码AI竞赛，力图在资金投入和发展速度上超越中国竞争对手，抢占AI发展前沿。公司已出售部分资产，并承诺未来三年在AI领域投入超过3800亿元人民币（717亿新元），涵盖晶片、数据中心建设和大型语言模型研发。

不过，阿里巴巴为挑战美国AI公司Anthropic和OpenAI而大举投入，已开始侵蚀利润率；中国消费疲弱也持续拖累公司的核心电商业务。

阿里巴巴截至6月底季度的资本支出增至近100亿美元，并称当前重点是提升长期竞争力。