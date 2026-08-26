中国战地记者唐师曾逝世后，不少媒体人发文悼念，但舆论场也迅速出现分裂。部分爱国博主翻出他生前言论，批评他“亲美”，甚至称他“死于立场反噬”。前媒体人胡锡进发文批评，称第一时间冲死者吐唾沫严重不妥，“舆论斗争得魔怔了”。

唐师曾星期天（8月23日）在北京逝世，享年65岁。

澎湃新闻等中国媒体报道这一消息，海内外不少人士相继发文悼念。律师李庄、王才亮，央视主持人宋英杰、相声演员阎鹤祥等在中国社交平台发文追忆，具有争议性的海外时评人姚博（网名“五岳散人”）等也表达哀悼。

但舆论场也出现另一种声音。网民翻出唐师曾著书《我从战场归来》、《我在美国当农民》中，表现出对美军军事史和作战体系的强烈兴趣。他在个人微博中质疑中国无人机领先等言论也被翻出。

拥735万余名粉丝的知名爱国博主“孤雁暮蝉”发文称，唐师曾生前顶着“新华社战地记者”头衔的人，高举“只到场，没立场”的破旗，实际上“亲美都亲到了骨头缝里”，还称唐得白血病可能与海湾战争期间“美国那批贫铀弹”相关。

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唐师曾曾作为新华社摄影记者参加了海湾战争报道。他后自称，自己在1990年代因辐射患上再生障碍性贫血，后转为白血病。

胡锡进星期二（8月25日）晚发长微博批评针对唐师曾的舆论围攻，称唐师曾虽有过争议，但其战地报道经历具有开拓意义，不应在其去世后翻旧账、集中批判。

他说，唐师曾患白血病限制了后期的发挥，在社交媒体上偶尔发过些牢骚，说过有争议的话，但非常重要的是，他的少数牢骚话几乎没有引起过广泛传播，没有真正成为过“舆论”。但“少数对网上斗争、对找靶子批判着迷的人偏偏要把唐师曾所有发过的帖子翻一遍，找他这么多年都说过什么可以挑毛病、但当时并未引起多少舆论争议的话”。

胡锡进说，对这样的逝者因价值观原因不说“去世”，而是直叙“他死了”，甚至说他“早该死了”“活该”，就是对逝者大不敬，太不厚道了。那样做的人，缺少起码的宽容心，“我看他们是舆论斗争得魔怔了”。