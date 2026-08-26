一场两岸青年交流活动星期二（8月25日）在上海举行。中国大陆国台办主任宋涛呼吁两岸青年突破台湾方面的各种限制和阻挠，引领两岸交流；台湾在野的国民党副主席张荣恭则说，青年未来不只是两岸关系和平发展的生力军，更将成为主力军。奥运冠军马龙也现身活动，向两岸青少年赠送签名球拍。

综合新华社和《联合报》等报道，“同心同行——两岸青年交流季上海站”活动当天开幕，两岸各界人士和青年代表约1000人参加。

宋涛致辞时呼吁两岸青年争做实现民族复兴的贡献者、维护台海和平的行动者，坚决反对“台独”分裂和外来干涉。他还说，希望两岸青年勇于突破台湾的各种禁限阻挠，引领两岸交往交流；大陆欢迎更多台湾青年前来交流发展，也将继续创造条件、提供便利，“让台湾青年朋友来得放心，留得安心、过得舒心、干得顺心”。

张荣恭说，两岸青年都成长在东方赶超西方的年代，各具优势和条件，更需要加强沟通合作，在“振兴中华”的过程中相向而行。他认为，未来的两岸关系和平发展，青年不只是生力军，更会成为主力军。

此外，马龙也现身开幕式，并引起现场轰动。他说，两岸体育交流没有阻隔，大陆具备顶尖的体育实力，欢迎台湾青年走进校园和训练基地，参与训练交流、赛事活动和学习实践。

马龙也向参加“同心同行”2026年两岸青少年乒乓球交流赛的选手赠送球拍。他勉励选手在场上尽情挥拍、结识更多朋友，并期待有机会与他们在球场上交流。