在财报公布前夕，针对中国两家人工智能（AI）企业智谱和MiniMax的看空押注升至纪录高位，显示投资者对中国AI行业激烈竞争的忧虑日益加深。

据彭博社报道，标普全球（S&P Global）数据显示，MiniMax的卖空持仓已占其自由流通股的20%，智谱则达到6%。今年初两家公司上市后股价一度大涨，随后又从纪录高位大幅回落，但卖空活动仍持续升温。

报道指出，作为全球仅有的两家上市纯AI大模型开发商，智谱和MiniMax曾因中国以低成本开发高质量AI模型而备受市场关注。不过，随着阿里巴巴、DeepSeek和月之暗面（Moonshot AI）在价格和技术层面不断加剧竞争，投资者的热情已经有所降温。

自1月首次公开募股（IPO）以来，智谱股价仍累计上涨超过800%，MiniMax也上涨逾80%，不过两者股价都已较高峰水平下跌超过一半。引发抛售的因素包括MiniMax今年6月下调M3模型价格，以及月之暗面上个月推出先进的Kimi K3，对智谱GLM系列模型构成竞争威胁。

智谱近期推出GLM-5.3，也未能提振股价。杰富瑞金融集团分析师指出，GLM-5.3的性能与Kimi K3相若，但每项任务的成本低约19%。

中国大陆投资者则继续支持这两家公司，但大举买入至今仍未能推动股价反弹。香港交易所数据显示，智谱纳入港股通不到三个月，大陆投资者持股比例已升至12%；MiniMax被纳入港股通仅两周，大陆投资者持股比例也迅速增至8.1%。

Hedgeye风险管理公司全球科技行业主管Felix Wang说：“投资者越来越担心价格战，这正在削弱智谱提高定价的能力，并压缩其利润率。”

谈及MiniMax时，他说，其产品目前“卡在中间”，既不是最智能的模型，也不是最便宜的模型。