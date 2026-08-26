中国经济学家付鹏称，宇树科技是中国作为人形机器人行业标杆，但公司研发经费，甚至低于牧原股份养猪业务的研发投入，这正是行业尚处在早期的信号。

付鹏与凤凰网财经对话时表示，宇树上市前估值已经远超市场普遍共识，上市之后股价冲高波动十分夸张。机器人行业还处在非常早的早期阶段，虽然已经完成 IPO，但在他看来，本质完全是一个“一级市场的风险投资”。

他说，在科技浪潮的狂热预期之下，现阶段它还不属于长期价值、成长类标的。普通投资者拿少量资金博弈未来可以，如果想要追求稳定投资回报，它并不是合适的投资标的。

付鹏指出，翻看宇树科技财报可以看到几个现实问题： 一是公司终端客户以科研院校、科研院所为主，采购大多来自科研经费，经费落地采购完成之后就结束； 二是深圳地区同类机器人组装已经变得十分普遍，作为行业标杆企业，宇树面临不小的竞争压力。

在付鹏看来，作为人形机器人行业标杆，宇树科技上市融资资金理应投向研发。但翻看财报能够发现，公司研发经费，甚至低于牧原股份养猪业务的研发投入，这正是行业尚处在早期的信号。

宇树科技2025年的研发费用为1.45亿元（人民币，下同，2738万6469新元）。而牧原股份2025年全年生猪养殖研发费用为16.48亿元。

截至星期二（8月25日）收盘，宇树科技股价跌至602.8元，较上市首日最高价1100元下跌超过45%。星期三（26日）开盘拉升，截至上午10时30分，股价微升至604元。