四川宜宾市长宁县星期一（8月24日）发生4.7级地震，部分民众的手机却收到7.7级地震预警。中国地震局指提供预警服务的成都高新减灾研究所多次违规播发信息，并称相关授权早在地震发生前一个月被终止。

综合新华社和观察者网报道，这起地震震源深度5公里，当地震感明显，暂未收到人员伤亡报告。不过，不少民众收到的预警弹窗显示震级为7.7级；4.7级与7.7级地震释放的能量相差约3万2000倍。

成都高新减灾研究所随后通报，预警系统在震后第五秒报出7.7级，随后数次下调，第17秒收敛至3.9级。研究所承认，这是系统自2011年9月运行以来偏差最大的一次，将调查原因并改进浅源地震的震级计算方法。

四川省地震局则同日通报，指研究所冒用“中国地震预警网”名义，通过荣耀、vivo手机及小天才手表等渠道，向公众播发7.7级地震预警，并指四川省地震局已于7月22日终止向研究所提供地震预警信息的第三方授权。

对于“冒用”指控，成都高新减灾研究所当天再次连发两条声明予以否认。研究所称“中国地震预警网”是该所与中国地震局根据2020年签署的合作备忘录共同建设，并从当年11月起以这一名称向社会提供服务。

对此，中国地震局星期三（26日）回应称，地震预警属于震情信息，应由地震部门统一发布。第三方机构通过技术评估和试运行，并与地震部门签订协议后，只能播发中国地震预警网统一产出的信息。

通报指出，成都高新减灾研究所自2023年、2025年起，获准在四川和新疆提供相关服务，但2026年以来多次在浙江、陕西、宁夏、山西和河南等地，违规播发由自建系统产出的预警信息。由于研究所在多次约谈后仍未完成整改，四川省地震局决定终止合作。

浙江省地震局今年3月1日曾发文称，成都高新减灾研究所未经授权同意，非法发布预警信息，指浙江泰顺发生4.2级地震。这段时间，浙江省域内并未发生地震事件。

中国地震局也在声明中说，目前已有27个省份通过地方性法规或政府规章，明确地震预警信息须由省级地震主管部门统一发布。官方也将完善第三方接入和监管机制，确保预警服务可追溯且免费向公众提供。