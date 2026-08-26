针对台湾有命理师在电视谈话节目中称“北京没有冰箱”、“他们都不喝冷的饮料”等言论，中国大陆国台办回应这种脱离事实的言论，只会沦为笑柄。

国台办发言人张晗星期三（8月26日）在例行新闻发布会上表示，“北京没冰箱”这种脱离事实的言论，只会沦为笑柄。

张晗说，民进党禁限、阻挠两岸交流交往，在岛内蓄意制造“信息茧房”，企图封锁台湾民众了解大陆，用心险恶。“我们欢迎台湾民众突破障碍，多来大陆走走看看，了解真实、可爱的大陆”。

据台湾《镜报》报道，台湾命理师廖美然在郑弘仪主持的谈话性节目《新闻挖挖哇》中分享，自己曾受邀前往北京替一间耗资高达100亿元人民币（18.9亿新元）的大型医院堪舆。

她回忆当时北京天气酷热、体感约达42度，“而且他们很怪，他们都没有冰箱，北京没有什么冰箱，饭店也没冰箱，他们都不喝冷的饮料，然后还都是辣椒，我那一次去，嘴巴都破了，真的很不习惯。”

据报道，廖美然的言论一出，节目同台主持人周玉琴直接晒出北京朋友家中塞满食材的冰箱实拍照片反驳，评论员谢寒冰也忍不住质问“她是不是上个世纪去的”。

相关讨论也登上中国大陆微博热搜，引网民讽刺“我们不吃茶叶蛋，也没有冰箱”。