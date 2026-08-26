与北京关系日益密切的太平洋岛国基里巴斯本月扣押一艘中国船只，指它涉嫌非法割取鲨鱼鳍。

据法新社报道，从活鲨鱼身上割下鱼鳍，再将残躯抛回海中的做法，在太平洋大部分海域都被禁止，但由于东亚和东南亚仍有需求，这种行为屡禁不止。

11个太平洋岛国8月3日至14日展开海上监视执法行动，共扣押四艘船只，这艘中国船只是其中之一。美国海岸警卫队在部分海域协助行动，澳洲也派出一架军机支援；基里巴斯则使用自己的巡逻艇执法。

基里巴斯海事警察指挥官雷德芬（Tom Redfern）说，这艘中国船只获准在基里巴斯海域作业，但执法人员登船检查时发现鲨鱼鳍，违反作业执照条件，因此将它扣押。

他说，登船检查由基里巴斯海警执行，并不涉及随船执法协议。涉事船只已被押回圣诞岛接受进一步调查。圣诞岛是基里巴斯所属的一座大型环礁，位于夏威夷以南。

尽管太平洋地区普遍禁止割取鲨鱼鳍，非法交易仍未绝迹。研究人员检测香港市场出售的数千片鲨鱼鳍后发现，它们来自太平洋地区。

澳洲詹姆斯库克大学渔业研究员Andrew Chin说，割取鲨鱼鳍已导致鲨鱼数量大幅下降，促使太平洋岛国实施严格管制。他指出，这类活动违法后变得更加隐蔽，执法人员也更难发现。

主持上述研究的美国佛罗里达州莫特海洋实验室鲨鱼与鳐鱼保护研究项目时任主任查普曼（Demian Chapman）说，研究发现太平洋东西两侧均存在非法交易的证据，此前也曾发生其他中国船只违反鲨鱼割鳍禁令的案例。

查普曼还说，中国对鱼翅羹的需求下降，加上政府禁止在官方活动中供应鱼翅，促使香港市场的鱼翅交易量减少。