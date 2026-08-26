中国科技巨头华为星期三（8月26日）宣布，与美国个人电脑制造商惠普签署多年期专利交叉许可协议，涵盖包括最新Wi-Fi 7标准在内的Wi-Fi技术专利。

据路透社报道，根据协议，惠普和华为可相互使用对方的相关专利。双方未披露财务条款，华为也没有说明将从惠普取得哪些专利。

惠普指出，这只是针对业界广泛使用技术的常规授权，并不意味着公司将与华为建立更广泛的商业关系。惠普发言人说：“这是一项涵盖Wi-Fi技术的标准必要专利许可，不代表惠普与华为建立更广泛的战略或商业关系、伙伴关系或合作关系。”

标准必要专利是企业为使产品符合Wi-Fi等行业标准而必须采用的技术。对于生产电脑、打印机、手机及其他无线联网设备的制造商而言，签订这类专利许可协议十分普遍。

尽管美国要求当地电信运营商从网络中移除华为设备，这项协议仍显示，华为是全球无线通信标准相关专利的重要持有者。

近年来，华为不断扩大专利组合和授权业务，并与亚马逊等企业达成和解。华为称，公司是Wi-Fi 6标准必要专利的主要持有者之一，对每台使用其Wi-Fi 6技术的消费设备收取0.50美元（0.63新元）专利费。截至2025年底，已有超过16亿台消费电子设备使用华为与Wi-Fi相关的发明，不包括手机。

根据知识产权刊物《IAM》报道，华为2025年8月曾在欧洲统一专利法院起诉惠普，指后者未经许可使用一项Wi-Fi 6专利。

惠普同年11月加入Sisvel的Wi-Fi 6专利池，华为和飞利浦随后终止对惠普采取的法律行动。企业只须签署一项协议，便可通过这个专利池使用约2000项被视为生产Wi-Fi 6产品所必需的专利。

华为说，新达成的直接授权协议涵盖范围更广的Wi-Fi专利，包括Wi-Fi 7技术。

美国政府2019年将华为列入贸易黑名单，通常要求供应商在向华为提供部分源自美国的技术前，先取得政府批准。这些限制削弱了华为取得先进晶片和关键软件的能力，但并未自动禁止专利授权协议。