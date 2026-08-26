原宁夏回族自治区党委常委，自治区人民政府常务副主席、党组副书记陈春平，调任云南省委委员、常委。

“云南发布”星期三（8月26日）发布上述消息。

公开简历显示，陈春平是70后，湖南祁东人，今年56岁，中国人民大学统计学本科，贸易经济学硕士，后取得中国人民大学产业经济专业经济学博士学位。

他长期在财政系统任职。公开资料显示，陈春平早年在中华全国供销合作总社工作，后进入财政部；之后到宁夏，2017年任宁夏财政厅厅长，2021年升任宁夏自治区政府副主席，2022年进入宁夏党委常委班子，并任自治区常务副主席、政府党组副书记。

2023年6月21日晚8时37分许，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤民族街店发生一起特别重大燃气爆炸事故，造成31人死亡、七人受伤，直接经济损失5114.5万元（人民币，966万3800新元）。

时任宁夏回族自治区党委常委、政府副主席陈春平因履行安全生产职责不力、失管失察，被给予党内警告处分。

此次调任前，他的职务是宁夏回族自治区党委常委，自治区人民政府常务副主席、党组副书记，兼任自治区党委金融委员会办公室（金融工作委员会）主任（书记）。