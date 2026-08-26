中国大陆开放新一批台湾文旦柚包装厂及果园注册输陆资格，主要集中在花莲。大陆国台办表示，欢迎更多台湾优质产品销往大陆，尽最大努力为台湾同胞办实事做好事。

大陆海关总署日前公布新增一批台湾文旦柚包装厂及果园注册名单。大陆国台办发言人张晗星期三（8月26日）在例行新闻发布会上表示，”我们一贯秉持‘两岸一家亲’理念，尽最大努力为台湾同胞办实事做好事、解难事”。

张晗说，今年4月，中央台办受权发布10项促进两岸交流合作的措施以来，两岸有关方面在坚持“九二共识”，反对“台独”政治基础上，推动各项措施落实、落细，取得了积极成效。“在符合大陆相关检验检疫规定的前提下，我们欢迎更多台湾优质产品销往大陆，让两岸同胞共享两岸关系和平发展、融合发展的红利。”

据大陆海关总署动植物检疫司“港澳台地区动植物及其产品检疫注册登记名单”，本次共新增79个台湾文旦柚注册项目，包含包装加工型、生产型两种企业。其中有厂家重复申请注册多个项目，也有以果农个人名义注册。注册的生效日期为8月25日。

台湾东森新闻报道指出，这波注册的台湾文旦柚果园、包装厂仅集中在花莲县瑞穗乡。文旦柚在全台都有种植，其中台南麻豆、花莲鹤冈等地是产量最多地区。