台湾去年未能参加太平洋岛国论坛峰会后，外交部长林佳龙本周将率团前往帕劳，出席今年的峰会相关活动。

台湾外交部星期三（8月26日）在官网发布新闻稿说，林佳龙将在8月27日至9月3日率团前往帕劳，出席第55届太平洋岛国论坛峰会相关活动。代表团成员包括能源、科技、食品、建筑和农业界人士。

台湾外交部说，林佳龙访帕劳间，将与台湾在太平洋地区的友邦及其他友盟国家代表团进行场边交流，就深化台湾与太平洋岛国伙伴关系，以及共同维护印太地区和平、稳定与繁荣等议题交换意见。

此外，林佳龙也将拜会帕劳总统惠普斯和副总统欧宜楼，并参访帕劳国家医院及台帕共同推动的“荣邦计划”项目，了解计划执行进展和未来合作方向。

帕劳是台湾目前仅有的12个邦交国之一；台湾在太平洋地区的另外两个邦交国是图瓦卢和马绍尔群岛。太平洋岛国论坛成员瑙鲁、基里巴斯和所罗门群岛则自2019年以来先后与台湾断交，转而与北京建交。

去年峰会由所罗门群岛主办。台湾被拒绝与会后，所有域外国家的邀请也一并被取消，尽管太平洋岛国高度依赖外国援助和投资。