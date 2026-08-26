中国工信部副部长辛国斌表示，新能源汽车产业非理性竞争问题仍较为突出，一些“激进式”创新设计未经充分实验验证就装车应用，还出现了个别引发社会关注的汽车产品质量、自动驾驶安全等事件。

辛国斌星期三（8月26日）在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上说，“十四五”期间，中国新能源汽车产业规模从百万辆级跃升到千万辆级，年销量从136.7万辆增加至1649万辆，在汽车新车销售中的占比也从5.4%提高到47.9%。

辛国斌说，“也要清醒地看到，当前产业发展也存在一系列的问题和挑战。”

他指出，非理性竞争的问题仍然较为突出，一些“激进式”创新设计未经充分实验验证就装车应用，还出现了个别引发社会关注的汽车产品质量、自动驾驶安全等事件。“我认为这些问题都不容忽视、不可回避，是‘十五五’时期必须要加力解决的重点问题”。

针对非理性竞争问题，中国工信部、市场监管总局曾于6月对相关汽车企业进行约谈提醒，要求企业严格遵守法律法规规章，按照《汽车行业价格行为合规指南》要求，加强价格合规建设，强化产品质量管控，切实保护消费者合法权益，共同维护优质优价、良性竞争的市场秩序。