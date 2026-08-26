中国科技巨头华为已参加埃及政府的投标，在埃及建设大型的人工智能（AI）算力中心。这显示出华为在全球推广自研晶片的雄心，也引发华盛顿警觉。美国官员目前正推动组建一个替代方案，与华为竞标。

彭博社据知情人士及查阅的文件报道，华为回应了开罗方面的一项招标，提议出口1408颗最高端的昇腾950系列晶片，用于建设AI训练云；此外再提供600颗昇腾950系列晶片，或上一代910B晶片，用于建设两个推理集群。

所谓推理集群，是指AI模型完成训练后，用于实际运行模型的计算基础设施。文件显示，华为提出在12个月内完成相关基础设施建设。

如果华为投标成功，将标志着中国挑战美国在全球AI基础设施领域主导地位的行动取得有实质意义的进展。华为也将因此成为非洲第二大经济体的重要AI供应商，并在中东获得立足点。

目前，美国已大举投资阿联酋和沙特阿拉伯规模更大、利润更丰厚的AI数据中心市场。该项目也可能成为华为一年多来尝试出口昇腾加速器后，首个已知的出口案例。

知情人士透露，美国方面获悉华为的方案后，联系了包括英伟达、超威半导体（AMD）和微软在内的企业，希望组建一个美国企业联盟，与华为的方案竞争。

微软拒绝置评，英伟达和AMD没有回应。埃及如今成为全球主要科技强国最新的角力场，凸显希望参与AI发展浪潮的“全球南方”国家所面对的地缘政治挑战。这一招标过程可能是美国和中国首次直接争夺同一个政府AI数据中心项目。

华为拒绝置评，埃及外交部也没有回应询问。中国外交部星期三（8月26日）公布，中国国家主席习近平将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并应吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、埃及总统塞西邀请对两国进行国事访问。