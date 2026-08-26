因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸遭受重大人员伤亡、失联。中国国家主席习近平和中国国务院总理李强均作出指示，中国国务院副总理张国清率赶赴现场指导救援处置工作。

据新华社报道，星期三（8月26日）上午10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。中方一侧前往吉隆口岸的道路、通信、电力处于中断状态。

央视新闻报道，通过无人机观察，吉隆口岸有建筑被掩埋。目前，武警日喀则支队官兵已前往现场处置。

报道称，习近平高度重视并作出重要指示指出，当务之急要千方百计搜救失联人员，转移安置受威胁群众，抓紧救治伤员，最大限度减少人员伤亡。要加强监测预警，注重科学施救，防止发生次生灾害。

习近平强调，当前正处防汛关键期，各地区和有关部门要坚持极限思维、底线思维，认真落实防汛防台风各项措施，加强各类风险隐患排查整治，坚决防范重特大灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全。

中国国务院总理李强作出批示指出，要抓紧核清失联受灾人数，组织力量全力开展抢险救援，及时有序转移受险群众，同时注意科学施救，严防次生灾害。外交部要加强与有关国家沟通协调，及时通报情况，共同妥善做好救援处置工作。当前仍值主汛期，国家防办、防减救灾办要指导各地深入排查灾害风险隐患，加强险情监测预警和排险避灾，确保人民群众生命安全。

中国国务院副总理张国清率有关部门负责人赶赴现场指导救援处置工作。西藏已组织力量全力做好现场搜救等工作。目前，有关工作正在进行中。

吉隆口岸是中国西藏与尼泊尔之间的重要陆路口岸，连接西藏吉隆县与尼泊尔一侧的热索瓦（Rasuwa）地区，过境后可经公路前往加德满都。