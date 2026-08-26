美国科技巨头微软联合创始人比尔·盖茨希望今年稍后与中国国家主席习近平会面，提出通过加强全球合作，共同应对人工智能（AI）日益严峻的风险。

盖茨在路透社星期三（8月26日）刊登的专访中说，如果美国率先限制发布可能构成危险的AI模型，中国也可能同意采取类似措施，“全世界都会跟进”。

他也希望建议各国监测AI在分子设计和发动生物攻击方面的能力，并认为这么做不会妨碍任何科技产业的发展。

盖茨的发言人说，他的团队正敲定盖茨下次访华期间与习近平会面的安排，行程暂定于11月。盖茨三年前曾与习近平会面，是冠病疫情后首名获习近平接见的外国企业家。

盖茨说，习近平“可能会对我态度之强烈感到意外”。他指出，中国正在防范儿童沉迷AI陪伴工具，但全球真正认真看待问题，并试图在AI的潜在危害出现前采取行动的领导人寥寥无几。

他说：“过去从未有技术造成这样的影响。这一次不同。这是演化进程中的一个里程碑，需要全社会以非同寻常的政策加以管理。”

盖茨今年1月谈及AI时还较为乐观，但此后愈发担心，AI不仅能够发动攻击，也可能取代人类工作，并让用户产生心理依赖。例如，OpenAI、Anthropic和Meta Platforms的技术最近在本应封闭进行的网络安全测试中，攻入了真实网站。

他说：“这些安全事件令人震惊，足以让所有人大吃一惊。”

盖茨星期三也在博客发文，呼吁成立新的国际组织管理AI，并借鉴核领域的国际核查机制、国际航空规则和保护臭氧层协议的部分做法。

目前，特朗普政府已对Anthropic的Fable 5等强大AI模型的提供范围采取一定管制，不过更多监管措施仍由各州推动。

盖茨在博客中说，确保AI发展不会加剧不平等或伤害弱势群体，是“全球首要任务”，优先级甚至高于应对气候变化和公共卫生危机。