中国官方：未来五年加快6G核心技术攻关
中国国务院新闻办公室星期三（8月26日）在北京举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌（台上左二起）、工业和信息化部规划司司长姚珺、工业和信息化部信息通信发展司司长刘郁林介绍加快推进新型工业化有关情况，并答记者问。 （中新社）
中国工信部星期三（8月26日）表示，“十五五”（2026年至2030年）时期，工信部将加快6G核心技术攻关，持续开展6G技术试验、标准研制，促进6G产业成熟和生态构建，为6G商用做好准备。
中国国务院新闻办公室当天在北京举行新闻发布会，介绍中国加快推进新型工业化有关情况。工信部信息通信发展司司长刘郁林在会上指出，“十五五”时期，工信部将推动信息通信技术研发与应用普及。
供给侧方面，将加快技术攻关，推进移动通信、光通信、卫星通信等关键核心技术研发，特别是6G，将是重中之重。面向需求侧，将推动5G、工业互联网等技术在制造、能源、医疗、文旅等领域规模化应用。
当前，中国电子信息制造业处于全球产业竞争前沿。刘郁林在会上介绍，“十四五”（2021年至2025年）期间，中国电子信息制造业产业营收规模连续13年位居工业41个行业之首，手机、电脑等重点消费电子产品产量居于全球第一，显示面板出货面积全球占比超过75%，集成电路成为国内出口额最高的单一商品，企业国际竞争力显著提升。
面向“十五五”，刘郁林表示，工信部将聚焦产业的难点、堵点，持续推动集成电路、服务器、新型显示等领域技术攻关突破。
同时，加速太空计算、虚拟现实、微型发光二极管（Micro LED）、硅基OLED、新型电池等产业化进程。持续拓展人工智能终端标准覆盖范围，加快形成人工智能（AI）终端产品目录，为公众消费决策提供指引。
刘郁林介绍，工信部还将丰富产品应用场景，联合相关部门推动消费电子产品在教育培训、居家养老、运动健康等场景的应用。支持显示技术在数字文旅、智慧医疗、教育培训等领域中发挥更大价值。
此外，工信部还将提高行业治理现代化水平，进一步优化产业布局，合理配置资源，避免低水平项目重复建设。