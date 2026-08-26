中国工信部星期三（8月26日）表示，“十五五”（2026年至2030年）时期，工信部将加快6G核心技术攻关，持续开展6G技术试验、标准研制，促进6G产业成熟和生态构建，为6G商用做好准备。

中国国务院新闻办公室当天在北京举行新闻发布会，介绍中国加快推进新型工业化有关情况。工信部信息通信发展司司长刘郁林在会上指出，“十五五”时期，工信部将推动信息通信技术研发与应用普及。

供给侧方面，将加快技术攻关，推进移动通信、光通信、卫星通信等关键核心技术研发，特别是6G，将是重中之重。面向需求侧，将推动5G、工业互联网等技术在制造、能源、医疗、文旅等领域规模化应用。

当前，中国电子信息制造业处于全球产业竞争前沿。刘郁林在会上介绍，“十四五”（2021年至2025年）期间，中国电子信息制造业产业营收规模连续13年位居工业41个行业之首，手机、电脑等重点消费电子产品产量居于全球第一，显示面板出货面积全球占比超过75%，集成电路成为国内出口额最高的单一商品，企业国际竞争力显著提升。

面向“十五五”，刘郁林表示，工信部将聚焦产业的难点、堵点，持续推动集成电路、服务器、新型显示等领域技术攻关突破。

同时，加速太空计算、虚拟现实、微型发光二极管（Micro LED）、硅基OLED、新型电池等产业化进程。持续拓展人工智能终端标准覆盖范围，加快形成人工智能（AI）终端产品目录，为公众消费决策提供指引。

刘郁林介绍，工信部还将丰富产品应用场景，联合相关部门推动消费电子产品在教育培训、居家养老、运动健康等场景的应用。支持显示技术在数字文旅、智慧医疗、教育培训等领域中发挥更大价值。

此外，工信部还将提高行业治理现代化水平，进一步优化产业布局，合理配置资源，避免低水平项目重复建设。