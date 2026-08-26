中国外长王毅星期三（8月26日）在北京会见乌兹别克斯坦总统办公厅主任米尔济约耶娃，表示中国愿同乌兹别克加强高层交往，加快中吉乌铁路等标志性项目建设，推进经贸投资、能源矿产等领域合作，拓展人工智能、可再生能源等新兴领域合作，密切多边协调配合。

赛义达·米尔济约耶娃（Saida Mirziyoyeva）现任乌兹别克斯坦总统第一助理（First Assistant to the President of Uzbekistan），是乌兹别克斯坦现任总统沙夫卡特·米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的长女，也是这个中亚国家的政坛核心人物之一。

据中国外交部官网消息，王毅在星期三的会见中表示，在中国和乌兹别克斯坦领导人战略引领下，两国关系取得跨越式发展，达到新时代全天候全面战略伙伴关系的新高度。

他指出，中国始终是乌兹别克斯坦可信赖、可依靠的真诚伙伴，将一如既往支持乌兹别克斯坦维护国家主权、安全和发展利益。

中国并支持乌兹别克斯坦走符合本国国情的发展道路，支持米尔济约耶夫推进“新乌兹别克斯坦”建设各项政策举措，相信乌兹别克斯坦在涉及中国核心利益问题上将继续予以坚定支持。

王毅表示，中国愿同乌兹别克斯坦一道，以两国元首重要共识为遵循，加强高层交往，加快中吉乌铁路等标志性项目建设，推进经贸投资、能源矿产、人文、地方等领域互利合作，拓展人工智能、可再生能源等新兴领域合作，密切多边协调配合。

中国外交部引述米尔济约耶娃指出，两国领导人友谊深厚，引领乌兹别克斯坦和中国关系不断迈上新水平。今年是乌兹别克斯坦独立35周年，感谢中国长期以来为乌国家发展提供的宝贵帮助，愿进一步学习中国治国理政经验，特别是减贫经验。

米尔济约耶娃表示，乌兹别克斯坦期待同中国保持高层交往，增进战略互信，深化农业、科技、矿产、人文、教育、数字经济等各领域务实合作，推进中吉乌铁路建设。乌兹别克斯坦愿同中国共同推动上合组织发展壮大。

另据新华社报道，全国人大常委会委员长赵乐际星期三上午也在北京会见米尔济约耶娃。

中国全国人大常委会委员长赵乐际（右）星期三（8月26日）上午在北京会见乌兹别克斯坦总统办公厅主任米尔济约耶娃（Saida Mirziyoyeva）。（新华社）

赵乐际指出，在习近平和米尔济约耶夫战略引领下，中国和乌兹别克斯坦期战略互信更加巩固，务实合作成果丰硕，双边关系跃升为新时代全天候全面战略伙伴关系。

赵乐际表示，中国愿同乌兹别克斯坦期一道，落实两国元首重要共识，筑牢政治互信，深化全方位互利合作，携手构建富有内涵、更具活力的中乌命运共同体。中国全国人大愿同乌兹别克斯坦期立法机构加强友好交往，深化立法、监督工作经验交流，助力各自国家发展振兴。

新华社引述米尔济约耶娃祝贺中共成立105周年，表示乌兹别克斯坦期恪守“一个中国”原则，支持习近平提出的四大全球倡议（全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议），期待加强两国立法机构友好交往，深化经济、交通、教育、反恐等领域合作。