中国军方星期一（8月24日）发布公告，征集火箭军部队违规采购问题，这是火箭军四任司令员悉数落马后，军方针对这一反腐“重灾区”采取的又一项整顿措施，显示火箭军反腐仍未结束。

分析认为，中国共产党明年召开第二十一次全国代表大会（二十一大）之前，解放军将迎来更多人事调整，在这之前进行预防性调查有助于清查人选，防止“带病提拔”。

中国军队采购网星期一发布公告说，为着力整治火箭军采购领域问题，广泛接受社会监督，现公开征集违规采购问题有关信息。

公告明确受理时间长达三个月，范围包括火箭军部队组织开展的物资服务、工程、副食品、药品耗材等采购活动有关违规问题，含招标代理机构组织项目，包括但不限于需求编制、采购评审、合同履约、网上采购等。

受理对象包括参加采购活动的供应商、评审专家、招标代理机构、投标代理人，以及军队内部与项目相关人员。

火箭军是中国陆海空三军之外的第四军种，前身是成立于1966年的第二炮兵部队，2015年升格为火箭军，原第二炮兵司令员魏凤和出任首任火箭军司令员。

中共十八大以来，中国军队掀起多轮反腐风暴。2023年，负责中国陆基核力量和常规导弹的火箭军爆发窝案，之后四任司令员和多名高级将领相继落马，目前司令员一职由中将雷凯代理。

彭博社2024年引述美国情报人员称，中国火箭军及整个国防装备系统腐败严重，美国官员据此认为，中国未来几年内考虑采取重大军事行动的可能性比原先要小。

中国去年也曾倒查火箭军采购领域违规问题，最远追溯至九年前火箭军成立之初，并宣布终止74名评标专家和116家供应商的资格。时隔一年，中国再次针对这一战略军种展开违规采购的整肃行动。

台湾政治大学政治学系、东亚研究所特聘教授寇健文告诉《联合早报》，上述行动显示对火箭军腐败问题还没查完。明年中共二十一大换届改选，须在这之前彻底清查，以防对一些潜在人选“带病提拔”。

台湾国防安全研究院国家安全研究所研究员沈明室受访时也说，中共二十一大将近，此举可能是针对火箭军各基地少将以上的将领进行预防性调查，预计明年初会出现一些人事调动。

不过沈明室也说，从公告内容看，调查范围未提及研发或重要武器设备等金额突出项目，更多聚焦在物资服务等，更像是面向内部的采购整顿，而非针对军队最高层级的将领展开的反腐清查。

他说，结合上周六举行的中共中央纪律检查委员会第六次全体会议公报，强调坚定不移正风肃纪反腐，不排除上述行动是目前军中首领或军方为彰显反贪力度、展现效率而进行的整顿。