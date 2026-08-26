（马尼拉综合性）美国和菲律宾军人上周试图进入位于菲律宾棉兰老岛北部、有中资背景的三佳钢铁厂未果，美国驻菲大使馆之后发声明澄清，称这是2027年美菲“肩并肩”联合演习规划的一部分。中国驻菲大使馆则质疑美军此举的动机和正当性。

据菲律宾《商业镜报》报道，美国士兵是在8月19日试图进入三佳钢铁厂，但被当时在厂区执勤的菲律宾陆军人员阻止，据称是因为他们没有出示任何许可证或授权文件。

美国驻菲大使馆8月23日在官网发声明称，一支由美国军方和菲律宾武装部队人员组成的团队，与工业园区管理方菲退伍军人投资发展公司（菲国国企）的管理人员当日抵达三佳厂区，以评估该处是否适合纳入美菲“肩并肩2027”联合军事演习计划。

声明称，此次实地考察是例行规划工作的一部分。在被告知进入工厂的相关规定后，团队按计划转往其他地点进行考察，从未坚持要求进入。

《商业镜报》引述中国驻菲大使馆副发言人郭伟提出质疑：“美国士兵为何出现在三佳钢铁厂，并试图对厂区进行‘检查’？……这些美国士兵在那里做什么？谁授权他们出现的？他们究竟想检查什么？”

公开资料显示，三佳钢铁厂位于菲律宾东米萨米斯省沿海城镇塔戈洛安的工业园区内，成立于2018年，是当地规模最大的企业之一。

菲律宾多个部门今年5月曾闯入三佳钢铁厂，查扣69名中国公民，引发巨大争议。中国驻菲大使馆8月15日发出16连问，质疑马尼拉意图。郭伟暗示美国计划在该地区附近建设物流设施，“我们希望这些工人被拘留，不仅仅因为他们的工作场所阻碍了美国建立巨型军事燃料中心的计划。”

《环球时报》星期二（8月25日）引述暨南大学区域国别研究院教授代帆分析，美国军方人员试图进入三佳钢铁厂的行为不能单独看待，需要与今年5月菲律宾查扣该厂中国工人的事件联系起来看。

尽管尚无证据表明有关方存在抢夺中资企业项目的意图，但代帆指出：“如果他们今天的目标是一家中资钢铁厂，明天会不会是港口、电力、工业园、通信、物流等中资项目”，一旦形成这种逻辑，可能会直接影响中国企业对菲律宾投资环境的判断。