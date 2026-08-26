面对中共持续施压及武力威胁，台湾副总统萧美琴强调，不能让北京误判台湾自我防卫的决心，并呼吁尽快落实无人机预算，称建置无人机及反制无人机能力刻不容缓。

据《联合报》星期三（8月26日）引述中央社报道，萧美琴接受专访时，从军事安全、民生安全及产业发展三个面向阐述无人机的重要性。

她指出，近年国际冲突显示，无人机已成为不对称作战的重要战力，并快速发展出侦察监视、攻击及运送物资等多元用途。

萧美琴说，不少到访台湾的外国人士都曾问她，面对中共持续施压、灰色地带侵扰乃至武力威胁，台湾是否具备防卫意志及守护自己的决心。若台湾的不对称作战能力被削弱，让北京误以为台湾可以轻易攻下，对台湾而言非常危险，“我们不能让北京政权误判台湾自我防卫的决心”。

她以俄乌战争为例说，不排除俄罗斯总统普京因误判或过度自信而决定侵略乌克兰。她指出，台湾强化吓阻与多域拒止能力，就是要提高侵犯台湾的门槛，让对手意识到动武难度极高，因此建置无人机防卫力量刻不容缓。

除了军事防卫，无人机也可用于风灾及地震等救灾工作。在产业方面，萧美琴指出，台湾无人机产业起步虽较慢，但今年上半年出口量已超过去年全年。在各国寻求可信赖的“非红供应链”之际，台湾若扩大采购及使用本土无人机，也有助业者开拓国际市场，但“前提是预算一定要到位”。

台湾行政院去年底提出上限1.25万亿元（新台币，下同，约500亿新元）的国防特别条例草案，但立法院今年5月通过的版本将上限删至7800亿元，仅保留对美军购项目，无人机等项目未获纳入。行政院之后另提上限2100亿元的无人载具特别条例草案，但朝野共提出14个版本，对预算编列方式及规模等存在分歧。

朝野协商仍无共识 无人机条例明表决

立法院长韩国瑜星期三下午再次召集朝野协商。经过约45分钟讨论及休会磋商后，他归纳争议集中在主管机关、采用特别预算或年度预算，以及经费规模三方面。

民进党和民众党都支持由经济部主导产业发展、国防部负责国防采购；国民党则主张国防自主采购与产业发展并重，以经济部为主管机关，并与国防部共同推动。

在预算方面，民进党团仍倾向编列特别预算，以跨年度稳定经费加快形成战力；国民党团坚持年度预算，以利立法院逐年监督，并降低技术迭代造成装备过时的风险；经费则维持六年共2400亿元、每年400亿元的方案。民众党团同样主张年度预算，但不预设总额，由行政部门按实际需求编列。

国防部长顾立雄指出，国防部明年度无人载具预算已超过310亿元，国民党版本涵盖空中、水面、水下及地面无人载具，但每年400亿元除用于采购、产制、维修及训练，还包括测试场域、产业聚落及中小企业扶植，“事实上是不足的”。

他说，国防部特别预算则聚焦滨海监侦型、滨海攻击型无人机及小型自杀无人艇，以集中资源快速形成战力。

由于朝野最终未能达成共识，韩国瑜宣布，星期四（8月27日）院会将处理并表决。