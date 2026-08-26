中国全国政协委员会常委会会议星期三（26日）下午在北京闭幕，增补中共中央纪委前副书记傅奎为全国政协委员、文化文史和学习委员会副主任，同时也通过决定免去解放军西部战区前司令员赵宗岐上将的全国政协常委、民族和宗教委员会副主任职务，并撤销其委员资格。

据新华社报道，此次会议以“加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕”为议题协商议政，全国政协主席王沪宁主持闭幕会并讲话。

经表决，会议决定增补傅奎为全国政协委员、文化文史和学习委员会副主任；通过关于免去赵宗岐的全国政协常委、民族和宗教委员会副主任职务，并撤销其委员资格的决定。

中共中央纪委上周六（22日）在北京召开全体会议。央视《新闻联播》画面显示，在当天的全会上，中纪委官网目前列明的八名副书记中，肖培、傅奎已经不在主席台上和其他副书记并排就座，而是坐在台下，表明两人已退居二线。

公开资料显示，傅奎生于1962年9月，来自湖北丹江口，北京师范大学哲学专业毕业，大学学历，助理研究员，40年仕途从未离开过纪委检察系统。他2021年初从中共湖南省纪委书记任上奉调入京，担任中央纪委副书记，直至此番退居二线。

赵宗岐则生于1955年4月，来自黑龙江宾县，上将军衔。他曾在陆军第14集团军担任团长、师副参谋长、军长等职，还曾担任原西藏军区副参谋长、参谋长，重庆警备区副司令员等职。

2016年解放军军改后，赵宗岐从原济南军区司令员任上，升任西部战区司令员，2021年退居二线，任全国人大外事委员会副主任委员，2023年再改任全国政协常委、民族和宗教委员会副主任。赵宗岐是十八届、十九届中央委员。

另一方面，星期三的会议还通过关于免去张灼华的全国政协常委职务，并撤销其委员资格的决定；通过关于接受张莉辞去全国政协委员的决定。

张灼华是湖南省重点医学高校南华大学的前任校长、湖南省政协副主席，7月3日被官宣落马，并被指涉嫌严重职务违法。

中国湖南省高校下半年加码反腐力度，位于衡阳市的南华大学一个月内罕见有两任校长被查，包括张灼华与其后任夏昆。二人均出身位于长沙市的中南大学，而这所中国教育部直属全国重点大学的正副校长此前也已先后落马；上述两所湖南高校并都与出现塌方式腐败的军工系统有密切关联。

张灼华今年63岁，来自省会长沙，与后任的夏坤同样深耕医学遗传学领域，从业经历高度重合。他1980年进入湖南医学院，1989年取得医学遗传学硕士，1991年赴美深造取得博士学位，1996年返回中国进入湖南医科大学医学遗传学国家重点实验室任副教授，两年半后升任教授。

张灼华2003年转任中南大学医学遗传学国家重点实验室教授，2008年出任实验室主任、中南大学校长助理，2010年底升任副校长。

张灼华2016年升任南华大学校长，至2025年底卸任。他还曾任中国全国政协常委，落马前是湖南省政协副主席、民主党派农工党湖南省委主委。

张莉泽则是民主党派民革黑龙江省委会副主委，黑龙江省政协常委。

星期三的会议并追认关于撤销顾学明、郝戎、辛保安、李和跃全国政协委员资格的决定。

此前，全国政协委员会主席会议星期一（24日）在北京召开，审议通过关于撤销中国商务部国际贸易经济合作研究院原院长顾学明等四人全国政协委员资格的决定，提请全国政协常委会会议追认。

公开资料显示，顾学明从2015年3月至2024年8月，担任商务部国际贸易经济合作研究院（简称商务部研究院）院长。他也是中国国家创新驱动发展战略顶层设计专家组成员。

被撤销全国政协委员资格前，官方未公开披露过顾学明接受调查的消息。其他三名此次被撤销资格的全国政协委员，之前都已被官宣落马。

其中，郝戎曾任中央戏剧学院中共党委副书记、院长。河南省纪委监委去年12月19日通报，郝戎涉嫌严重违纪违法，主动投案。

辛保安曾任中国国家电网有限公司中共党组书记、董事长，退休逾两年后于今年7月31日被官宣接受调查。

李和跃曾任中国水利部松辽水利委员会副总工程师、二级巡视员，今年5月26日被官宣接受调查。