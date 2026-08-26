尼泊尔与中国接壤地区星期三（8月26日）上午突发泥石流灾害，中国西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸遭受重大人员伤亡和失联。据中国官方初步统计，此次泥石流灾害已造成三人遇难，265人失联，具体伤亡人数还在进一步核查中。

综合路透社和法新社报道，这起事故发生在星期三上午约10时30分，灾区位于尼泊尔拉苏瓦县。截至晚上8时，尼泊尔警方通报至少19人丧生，另有至少384名游客失踪。

央视新闻报道星期三晚引述前方指挥部消息，截至当晚8时，经初步核实统计，此次泥石流灾害已造成三人遇难，265人失联，具体伤亡人数还在进一步核查中。

根据中国一侧拍摄的监控画面显示，砂石和洪水摧毁建筑物和车辆、夺走多人生命之前，许多人正在逃离。目前无法确定泥石流原因，但德国地球科学研究中心指附近曾发生4.4级地震。

灾害发生后，中国国家主席习近平指示“当务之急要千方百计搜救失联人员”，转移安置受威胁群众，最大限度减少人员伤亡，防止发生次生灾害。国务院总理李强也批示，要抓紧核清失联受灾人数，组织力量全力开展抢险救援。