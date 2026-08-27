中国国务院总理李强本周在黑龙江、吉林两省调研三天，期间强调要严把食品质量安全关，紧盯生产、收购、加工、流通等关键环节，加强从农田到餐桌的全链条监管，让群众吃得放心、健康。

据新华社报道，李强星期一至星期三（8月24日至26日）在黑龙江、吉林调研，此行聚焦农粮粮食。国务委员、国务院秘书长吴政隆陪同调研。

他强调，要以发展现代化大农业为主攻方向，坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，在夏粮丰收基础上再接再厉，多措并举全力夺取秋粮丰收，持续提升农业综合生产能力，确保粮食等重要农产品稳定安全供给。

在黑龙江佳木斯，李强来到北大荒集团七星农场，走进旱作农田、万亩大地号水稻田，察看大豆、玉米、水稻长势。

他强调，粮食安全是“国之大者”，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。秋粮是全年粮食生产大头，当前正值产量形成关键期，要加强田间管理，做好农资保供稳价，强化各项政策支持，确保秋粮和全年粮食丰收。

在建三江国家农业科技园区、黑龙江省农业科学院水稻研究所，李强询问种业创新和黑土地保护等情况。

他指出，提高粮食产量出路在科技。要深入推进良种培育，实施跨学科攻关，加强高端农机装备研制推广，加快人工智能运用和智慧农业发展。要积极采用工程、农艺、生物等措施，把黑土地保护好利用好，高质量推进高标准农田建设，促进良田良种良机良法集成增效。

在黑龙江省粮食产能提升重大水利工程项目现场，李强察看施工进展，了解水网建设。

他说，要在保证质量前提下加快工程建设，更好发挥防洪、灌溉、生态等综合功能，加强现代化灌区建设改造，提升农业防灾减灾能力，实现旱涝保收、高产稳产。

在吉林松原，李强来到宁江区德智农业专业合作社，询问合作社经营模式、农事服务等情况。

他指出，要发展多种形式的农业适度规模经营，提高新型农业经营主体发展质量，完善便捷高效的农业社会化服务体系，积极拓展联农带农渠道，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

在吉林旭鑫油脂有限公司，李强察看玉米油生产线，了解生产工艺和产品销售情况。

他强调，要大力发展农产品精深加工，做好“粮头食尾”“农头工尾”转化增值文章，打造特色品牌，延伸产业链、提升价值链，增强就业吸纳能力，不断提高农业产业化水平和综合效益。

要严把食品质量安全关，紧盯生产、收购、加工、流通等关键环节，加强从农田到餐桌的全链条监管，让群众吃得放心、健康。

李强来到查干湖，听取生态渔业等介绍。他指出，要践行大食物观，积极发展现代生态养殖，推动农林牧渔多业并举，促进生态旅游等多业态发展。