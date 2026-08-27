中国和印度两国强调将推进边界问题解决框架的磋商，寻求公平合理和双方都能接受的解决方案。

中印星期二（8月25日）在北京举行边界问题特别代表新一轮会晤。中印两国外交部官网之后在星期三（26日）发布此次会晤所达成的八点成果共识内容。

中国外交部官网公布，中方特别代表、中共政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔就中印边界问题坦诚、深入交换意见，达成八点成果共识，包括双方强调将推进边界问题解决框架磋商。

根据中国外交部官网公布的成果共识内容，双方重申坚持维护边境地区和平安宁，为两国关系健康稳定发展营造适宜氛围。双方也在中印边境事务磋商和协调工作机制（WMCC）框架下，成立划界专家小组和边境管控工作小组，分别推进讨论边界划界早期和实质性收获以及边境管控工作。两个小组将首先明确各自的职能范围。

双方同意通过现有的外交军事渠道，包括WMCC、现地指挥官会谈和其他双方同意的机制，及时处理边境现地任何情况，致力于解决突出问题，“避免双方在边境实控线地区的误解误判”。双方讨论了增进对相应地区实控线理解的方式，以便更好管控边境。

此外，为完善边境管控措施，双方同意增加两个将军级会谈会晤点，并且在边境东段、中段新增两条边防军事联络热线。双方也同意加强边境贸易、朝圣等交流合作，共同在边境地区营造对话、和平、协商、合作的氛围。

双方也同意9月召开新一轮跨境河流专家级机制会议，就水文报汛、续签备忘录等相关问题保持沟通，并于2027年在印度举行下一次特代会晤。