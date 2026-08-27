美国晶片巨头英伟达透露，最近一个季度已向中国客户出售少量H200晶片，但实际出货量仍低于美国政府批准的许可上限。尽管如此，英伟达的营收和净利润仍录得大幅增长。

据彭博社报道，英伟达星期三（8月26日）在财报中说，截至7月26日的三个月内，H200对华销售收入占公司数据中心业务收入不到1%。

英伟达在这场财报公布远超预期的营收和净利润增长，并预计公司2028财年收入将增长70%。

英伟达指出，由于受到中国监管部门反对，公司至今仍未能按照今年1月获得的美国政府许可，将获准数量的H200全部销往中国。由于需求下降，英伟达过去六个月还为过剩的H200库存计提4亿美元（约5.1亿新元）费用。

包括H200在内的晶片销售，以及电脑游戏相关硬件等其他非人工智能（AI）产品，推动英伟达在中国市场的季度营收达到78亿8000万美元，接近去年同期的两倍。公司没有披露H200在华销量，也没有公布相关营收。

延伸阅读 英伟达否认年底前推出中国版AI晶片报道 英伟达H200晶片据报获准小批量进入中国

在下一季度的业绩展望中，英伟达仍未计入任何来自中国的数据中心计算业务收入。自2022年以来，美国以先进AI技术可能被用于中国军事发展为由，持续收紧对华出口限制，英伟达也因此基本被挡在中国高端AI晶片市场之外。

尽管H200对英伟达整体营收贡献有限，但此次出货仍具有象征意义，因为这是英伟达自2025年获准向中国客户销售部分H20、并取得约6000万美元营收以来，首次再次向中国销售AI晶片。

H20原本是为符合美国此前出口限制而设计，但特朗普在2025年4月禁止对华销售，之后又撤销决定。不过，中国随后要求本国企业不要采购H20。

去年，英伟达首席执行官黄仁勋经过数月游说，最终说服特朗普允许公司向获准的中国客户销售H200。H200属于英伟达Hopper系列产品，相关交易附带多项条件，包括向美国支付相当于销售额25%的费用。

美国商务部负责工业与安全事务的副部长凯斯勒（Jeffrey Kessler）今年7月曾说，销往中国客户的H200数量“微不足道”，但没有透露更多细节。

英国《金融时报》8月18日报道，字节跳动和腾讯过去几周各获批约1万颗H200处理器，另有数家中国科技企业也可能很快获得批准，接收数量相近的H200。

H200目前已比英伟达最新的Rubin处理器落后两个世代，但在中国市场仍具竞争力。

几个月来，英伟达一直持有美国商务部工业与安全局批准的H200对华出口许可，但由于中国是否允许本国科技企业采购英伟达晶片一直存在不确定性，相关销售迟迟未能放量。