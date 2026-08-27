知情人士透露，尽管丢失了两个巴拿马港口的控制权，香港富豪李嘉诚所掌控的长江和记实业有限公司预计仍将以228亿元（美元，下同，289亿新元）的原本总价脱售全球剩余的港口业务。

长和最初于2025年3月宣布拟将全球43个港口出售给由美国投资公司贝莱德牵头的财团，交易预料可为公司带来超过190亿元现金。

彭博社星期三（8月26日）引述知情者称，在两个巴拿马港口因控制权争议被排除在外后，长和全球港口出售交易的总价预期未变。相关谈判仍在进行中，鉴于交易的复杂性，包括定价在内的最终细节仍可能发生变化。

在美国总统特朗普施压后，巴拿马官方今年较早时裁定长和运营该国两个港口的协议无效。长和及旗下的巴拿马港口公司随后分别对巴拿马政府的决定发起国际仲裁申诉，合计寻求至少35亿元的损失赔偿。

其中一名知情人士称，仲裁结果若裁定长和获得赔偿，长和将可能与港口交易买家分享所获赔偿。

巴拿马港口售价在长和全球港口交易原本总价中仅占4%左右。其中一名知情人士称，鉴于买家认为港口业务在日益扩大的地缘政治冲突中会产生稳定的收入，剩余41个港口近期的升值幅度预计已足以抵消巴拿马两个港口被排除的损失。

知情者说，相关公司代表、银行和律师仍在每周会晤商讨交易条款。

这笔出售交易已成为中美竞争的一大焦点，围绕巴拿马港口的紧张关系尤其突出。随着北京扩大在拉美地区的影响力，华盛顿誓言将维护美国在当地的利益。