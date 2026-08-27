中国西藏吉隆发生泥石流造成重大人员伤亡和失联，解放军西部战区空军组织无人机、运输机和直升机等力量投入救援，中国国家发展改革委也紧急安排1亿元（人民币，下同，约1900万新元）中央预算内投资，支持灾后应急恢复建设。

综合新华社、人民网等报道，尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山脉地区星期三（8月26日）发生大规模山体崩塌，泥石体坠入河道后，引发尼泊尔一侧灾难性洪水。

尼泊尔警方星期三晚间说，已寻获约157具遗体；旅游部门官员则称，仍有超过400名游客失踪，其中约340人为外国游客。中国方面通报，截至星期三晚上8时，灾害已造成三人死亡、265人失联。

灾情发生后，解放军西部战区空军迅速启动抢险救灾应急预案，筹划航空侦察、搜救和空中运输等任务，并组织运输机、直升机和无人机等力量做好出动准备。

星期三晚上8时许，高原某机场出现短暂稳定天气，西部战区空军抓住可飞窗口，立即派出一架无人机前往吉隆口岸地区勘察灾情。与此同时，气象部门统筹军地气象保障资源，密切监测灾区云层状况及大风、雷雨等危险性、灾害性气象信息，及时向任务机组提供预报警报，实时调整飞行航线。

中国应急管理部、国家消防救援局也调派救援力量增援。111名中国救援队员携带侦检、救生、破拆、通信和保障等装备，从成都双流国际机场乘包机赶赴灾区。

目前，吉隆镇消防救援车辆已待命。由于淤泥阻塞，通往吉隆口岸受灾区域的部分道路暂时中断，抢通工作正在进行；吉隆镇至国门方向道路也已实施双向临时交通管制，仅允许应急救援和抢险车辆及人员通行。

灾害还导致吉隆县受灾区域五个通信基站退服。截至目前，通信行业已出动77名应急抢修人员、45辆应急车辆，并调集发电油机18台、卫星电话36部、熔接机七台、应急光缆18千米、便携式卫星应急设备10套等投入抢修。

国网西藏电力也在吉隆镇集结应急保电力量。截至星期四凌晨4时，已有85名抢修人员、七辆发电车、两台发电机和19台照明设备抵达现场，并从周边继续调配人员和设备增援。

此外，西藏日喀则军分区共出动158人、四台工程机械和20余辆车辆，在吉隆镇待命，并携带生命体征探测仪及相关救援装备。

目前，吉隆口岸方向发现堰塞湖堵塞，泥石流边缘距离口岸约2.5公里，堆积厚度接近1.5米，给后续救援带来较大困难。

专家引述美国地球成像公司“行星实验室”（Planet Labs）的卫星图像指出，这场致命洪水可能是由冰川下部断裂并坠落至数百米深的山谷底部引发的。

（视频来源：CCTV+）