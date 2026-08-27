一款凭借高性能和免费使用迅速登上网络使用排行榜榜首的神秘人工智能（AI）模型Ox Alpha，已被证实出自中国AI初创企业智谱。

智谱星期三（8月26日）回应彭博社查询时证实，此前代号为Ox Alpha的模型，是其GLM系列的新版本，并将在当天晚些时候公开模型权重。

公司随后在微信公众号宣布，这款模型正式命名为GLM-5.3-Flash。

目前，GLM-5.3-Flash仍可免费使用，并已跃居AI模型平台OpenRouter排行榜首位，使用量超过深度求索（DeepSeek）一倍以上。智谱计划公开模型权重，即模型经过训练后形成、影响其输出结果的一组核心参数，让开发者能够在此基础上部署或开发其他产品。

Ox Alpha最早于上星期四（8月20日）匿名登陆OpenRouter，成为该平台历来规模最大的一次模型上线，并迅速吸引大量开发者和观察者试用。根据平台介绍，这是一款面向编程和智能体任务的推理模型，可处理文字、图像和视频输入。

OpenRouter当时将它称为“隐身模型”（stealth model），只透露模型“由一家选择在预览阶段保持匿名的第三方供应商开发和运营”。

模型上线后，外界一度掀起“猜开发者”的热潮。不少网民最初就把目标锁定智谱，科技网站Wccftech也曾认为现有迹象指向GLM系列，但随后又更新称，Ox Alpha也可能是微软尚未发布的MAI模型。

由于模型代号中的“Ox”意为“牛”，又恰好与近期在中国上映的热门电影《牛来》呼应，因此不少中国网民干脆把它称为“牛来”模型。智谱后来也证实，Ox Alpha这一代号的灵感正是来自这部电影。

这种先匿名发布、再揭晓身份的做法，今年在中国AI企业中并非首次。阿里巴巴和小米此前也曾以类似方式推出新模型，让产品先接受市场和开发者检验，再公开幕后团队，为前沿产品留下更大的试验空间。

智谱将向所有用户提供GLM-5.3-Flash一周免费使用期，但尚未公布此后的收费标准。公司也将在星期一发布今年1月上市以来首份详细业绩报告，涵盖上市后的前六个月表现。

智谱在微信文章介绍，GLM-5.3-Flash在多项基准测试和实际使用中，整体表现超过参数量约高出一倍的GLM-5.2，但定价只有后者的十分之一。也就是说，公司试图以更低的计算资源和成本，换取更高的模型性能。

此外，GLM-5.3-Flash目前的请求流量全部由国产晶片提供算力支持。智谱表示，这是公司首次尝试以大规模国产晶片集群为前沿模型提供服务，并通过自研高带宽互联网络将这些晶片连接起来。

不过，国产晶片在内存容量和带宽方面仍存在瓶颈，尤其是在处理最长达100万token的上下文时挑战更大。为此，智谱针对底层架构进行大量内存优化。

彭博社指出，GLM-5.3-Flash的推出，也再次凸显中国AI企业近期模型迭代速度之快。智谱本月较早前才推出旗舰模型GLM-5.3，并称其在部分基准测试中的表现，可与Anthropic的Fable 5相媲美。