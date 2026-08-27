中国科技巨企阿里巴巴集团发布了广受欢迎的千问系列的最新模型，以更低价格推动其旗舰人工智能（AI）产品在全球范围内得到更广泛使用。

阿里巴巴旗下“千问大模型”星期三（8月26日）开放Qwen3.8-Flash模型下载使用，并同时发布了Qwen3.8-Flash-Next的开源权重。

据彭博社报道，阿里巴巴在声明中说，这款新模型拥有1250亿个参数（参数量是衡量模型复杂程度的一项指标），其性能与Anthropic的Opus 4.6以及DeepSeek的V4-Flash等竞争对手近期发布的模型相比具有竞争力。

Qwen3.8-Flash采用了为下一代Qwen 4系列模型设计的架构。阿里巴巴表示，这一新架构显著降低了训练与推理成本，训练开销仅约为前者的九分之一，但在编码和办公任务上却具有更强的能力。

Qwen3.8-Flash现已上线千问AI平台，对外提供应用程序接口（API）服务，每百万Tokens输入1元（人民币，下同，0.18新元），输出3元。

阿里巴巴是在AI领域投入最大的中国企业，公司已承诺在三年内投入超过3800亿元，用于AI研发和基础设施建设。

为给这项计划提供资金支持，阿里巴巴本周通过香港市场规模最大的后续股票发行筹集800亿港元（130亿新元），再次彰显其大举筹集并投入巨额资金、争夺全球AI领导地位的决心。