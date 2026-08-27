中国前七个月规模以上工业企业利润同比增长17.6%，其中电子行业利润增长1.1倍，成为主要支撑。其中，算力晶片和存储晶片需求旺盛，推动集成电路等相关行业利润大幅增长。

中国国家统计局星期四（8月27日）公布，今年前七个月，全国规模以上工业企业实现利润总额4.58万亿元（人民币，下同，约8663亿新元），同比增长17.6%，增幅低于前六个月的18.7%。

其中，7月份规模以上工业企业利润同比增长11.2%。

按企业类型看，前七个月国有控股企业实现利润总额1.49万亿元，同比增长16.3%；股份制企业利润3.55万亿元，增长23.6%；外商及港澳台投资企业利润1.01万亿元，增长1.2%；私营企业利润1.13万亿元，增长10.9%。

分行业看，电子行业表现尤为突出。计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，成为工业利润较快增长的主要支撑。

其中，以算力晶片、存储晶片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对电子行业利润增长的贡献率超过八成。

与计算机和服务器相关的行业同样增长较快。计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长3.3倍、2.5倍和1.6倍。电子专用材料制造、半导体分立器件制造和电子电路制造行业利润则分别增长226.8%、45.8%和37.1%。

高技术制造业的带动作用也较明显。前七个月，规模以上高技术制造业利润同比增长50.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.6个百分点。

另一方面，电气机械和器材制造业利润下降7.6%，电力、热力生产和供应业下降8.0%，农副食品加工业下降12.3%，汽车制造业下降20.4%，非金属矿物制品业下降48.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降51.2%；石油、煤炭及其他燃料加工业则由亏转盈。

国家统计局解读称，随着“人工智能+”加快拓展、算力需求持续扩张，相关产品需求增加并带动价格上涨，推动与AI生产和应用相关的电子行业利润快速增长。

但统计局也说，国际形势依然复杂严峻，国内供强需弱矛盾仍较突出。下一阶段仍须扩大内需、优化供给，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育，巩固工业经济增长基础。