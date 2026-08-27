台湾在野的国民党决定恢复并升格党内军系“黄复兴”组织，增设“黄复兴委员会”为党中央一级单位。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，国民党中常会星期三（8月26日）通过组织调整案，增设“黄复兴委员会”，同时裁撤组织发展委员会辖下的退伍军人部。

国民党发言人柳采葳说，中常会通过决议，将党中央原有七大部门扩增为八大部门。增设黄复兴委员会，主要是为了更全面搜集台军现役人员、退除役官兵及其眷属、子女，以及泛军事友好社团的意见，深化与军系伙伴的联系，并强化组织动员能力。

柳采葳说，军系长期以来都是国民党的重要支持力量，党中央希望通过这次组织调整，在年底选战中争取更多相关团体和伙伴支持，同时从长远角度凝聚军系向心力，强化基层组织实力。

国民党中央原有七大部门，包括政策委员会、组织发展委员会、文化传播委员会、行政服务委员会、青年事务发展委员会、革命实践研究院和考核纪律委员会。这次调整后，原属组织发展委员会的退伍军人部遭裁撤，并新增黄复兴委员会作为第八个部门。

根据规划，黄复兴委员会还将负责推动组织动员、选举辅选和政策宣导等工作。国民党副主席季麟连将兼任委员会主委。

国民党立委翁晓玲说，退伍军人长期以来都是国民党的支持者，若能重新凝聚过去黄复兴党部的力量，将有助于国民党的选举和未来发展；如果进一步汇集军公教群体的支持，效果会更加明显。

2024年，时任国民党主席朱立伦推动组织改革，将黄复兴党部整合进地方党部，并在党中央成立退伍军人工作委员会及退伍军人部。现任主席郑丽文去年参选党主席时，恢复黄复兴党部正是她提出的政见之一。

有蓝营人士指出，当年裁撤黄复兴党部，主要是担忧其政策立场和路线可能与社会主流民意出现落差。如今决定恢复相关组织，就应重新照顾过去感到被忽视的黄复兴党员；不过，在强化军系联系的同时，也必须掌握整体社会民意，毕竟国民党的最终目标仍是争取今年地方选举以及2028年大选胜选。