中国官方通报，中国西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害已导致三人遇难、558人失联。

据新华社报道，西藏日喀则市星期四（8月27日）召开新闻发布会，通报西藏吉隆泥石流灾害成功搜救两人，已造成3人遇难、558人失联。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山脉地区星期三（8月26日）发生大规模山体崩塌，泥石体坠入河道后，引发尼泊尔一侧灾难性洪水。

尼泊尔警方星期三晚间说，已寻获约157具遗体；旅游部门官员则称，仍有超过400名游客失踪，其中约340人为外国游客。

目前，解放军西部战区联指中心已组织西藏军区某边防团、战区空军某部、武警西藏总队日喀则支队等多支救援力量紧急驰援，展开道路疏通、灾情勘察、人员搜救、转移群众等工作。

一架运-20星期四早上8时02分从西南某机场紧急起飞，搭载西部战区指导组赶赴西藏，组织开展日喀则市吉隆县泥石流灾害联合救援。

8月27日，中国解放军西部战区空军一架运-20从西南某机场紧急起飞，搭载西部战区指导组赶赴西藏。（新华社）

中国应急管理部、国家消防救援局也调派111名消防救援指战员，携带侦检、救生、破拆、通信、保障等装备物资，赶赴灾害现场增援。首架中国救援队包机星期四早6时从成都双流机场起飞，于8时26分抵达日喀则定日机场，随后将驱车前往受灾地区展开救援。