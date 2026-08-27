西藏泥石流灾害已致三死558人失联
8月26日拍摄的照片显示，尼泊尔努瓦科特县特里舒利巴扎尔发生山洪和山体滑坡灾害后，一栋房屋部分被泥浆淹没。 （法新社）
中国官方通报，中国西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害已导致三人遇难、558人失联。
据新华社报道，西藏日喀则市星期四（8月27日）召开新闻发布会，通报西藏吉隆泥石流灾害成功搜救两人，已造成3人遇难、558人失联。
尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山脉地区星期三（8月26日）发生大规模山体崩塌，泥石体坠入河道后，引发尼泊尔一侧灾难性洪水。
尼泊尔警方星期三晚间说，已寻获约157具遗体；旅游部门官员则称，仍有超过400名游客失踪，其中约340人为外国游客。
目前，解放军西部战区联指中心已组织西藏军区某边防团、战区空军某部、武警西藏总队日喀则支队等多支救援力量紧急驰援，展开道路疏通、灾情勘察、人员搜救、转移群众等工作。
一架运-20星期四早上8时02分从西南某机场紧急起飞，搭载西部战区指导组赶赴西藏，组织开展日喀则市吉隆县泥石流灾害联合救援。
中国应急管理部、国家消防救援局也调派111名消防救援指战员，携带侦检、救生、破拆、通信、保障等装备物资，赶赴灾害现场增援。首架中国救援队包机星期四早6时从成都双流机场起飞，于8时26分抵达日喀则定日机场，随后将驱车前往受灾地区展开救援。