针对上海体育局回应他要如何选择安置时，中国奥运冠军刘翔星期三（8月26日）在个人微博第一次发文的留言区写道，分广告费时怎么没安置。

刘翔在2004年雅典奥运会男子110米跨栏决赛，为中国赢得史上首枚男子田径奥运金牌。

刘翔星期三上午在个人微博写道，“在线等，碰到个难题，希望广大网友给我点意见。体育局让我买断或当教练上班，我该怎么办？ ”

不少网民认为，刘翔上述帖子意指想买断，不想继续留在体制内。

据新华社报道，上海体育局当天晚间回应称，刘翔是上海的优秀运动员，为上海体育作出了突出贡献，是镌刻上海历史的功勋体育人。

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体育局续称，根据中国国家体育总局与上海市关于运动员退役安置的有关规定，上海市竞技体育训练管理中心星期三下午与刘翔进行了沟通，拟依据相关规定，主要通过组织安置或自主择业对他予以妥善安置。上海市体育局、上海市竞技体育训练管理中心均将与他保持良好沟通交流，妥善做好各项保障安置工作。

刘翔随即在第一则贴文的留言区回应说：“还依规？这是依的哪一条规？十年了想起来安置我了，分广告费的时候怎么不依法依规安置我？”

刘翔星期三深夜再发文，“继续搞笑吧，我一直没有离开，并不是我不想走，而是你没让我走，10年了，突然现在要‘安置’我。当教练或买断二选一，这才导致我一阵迷茫。”

他说：“当教练也不是不行，只是我这岁数没有执教经验突然就要上岗定是毁他人前途，所以迷茫。买断，这词有点古早，不懂。所以也迷茫。”

刘翔直言，没有第三条路给他选，征求广大网友意见也是真的想知道该怎做选择。

他最后说：“十年物是人非，当断不断必有后患，人生本是断舍离。”

据了解，刘翔在上海体育局工作，但并不属于上海体育局体制内的工作人员。刘翔的职位是上海体育局团委副书记，不过上海体育局也曾解释，刘翔并不是公务员，也没有行政级别的说法，他会参与一些工作，但是不会坐班。

现年43岁的刘翔在2004年奥运会缔造历史后，2008年在北京奥运会上伤退，2012年伦敦奥运会，在预赛中跨越第一个栏时就被绊倒，最后单脚跳到终点。

连续两届奥运会未能完赛，刘翔一度从国民偶像，沦为中国网民口中的“刘跑跑”。刘翔之后淡出体坛，2015年4月宣布退役。