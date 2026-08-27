在 中国和欧洲联盟贸易摩擦加剧 的背景下，德国总理默茨暗示将在对华贸易问题上，采取更强硬立场，并称将在10月欧盟峰会召开前确定这一立场。

据彭博社报道，德国总理默茨表示，德国将就对华政策形成明确立场，并称德国企业在全球贸易失衡问题上正趋向更强硬路线。

默茨星期三（8月26日）在柏林以东举行的内阁闭门会议后对记者说：“我们注意到，德国工业界在全球贸易失衡问题上的立场显然已经发生变化。”

他说，德国政府将在10月欧盟峰会召开前最终确定相关立场。

随着欧盟领导人认为，如果不增强应对贸易失衡的能力，欧盟可能在经济竞争中进一步失去优势，默茨政府已对中国采取更强硬立场。

延伸阅读 批中国不守规则 德财长警告对华采取更强硬立场

欧盟领导人6月要求负责欧盟贸易事务的欧盟委员会提出一揽子新的贸易防御措施，以应对贸易失衡问题。

德国财政部长克林拜尔上周在德国东部参加竞选活动时，指责中国无视全球贸易规则，柏林可能在与这个最大贸易伙伴的交往中采取“更强硬的立场”。

他呼吁增强德国钢铁、汽车等工业部门的韧性，以保住就业岗位并抵御来自中国的竞争。他指中国推动贸易格局朝着有利自身的方向发展，德国却在呼吁自由贸易的同时“沦为旁观者”。