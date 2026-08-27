台湾军方公布，台美签署269亿元新台币（10亿新元）发价书，预计在今年第四季引入超2000架反装甲无人机。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾军购特别条例中有无人机建军规划，预计购买Altius 600 ISR和Altius 700M两款反装甲无人机导弹系统，构成军方所需具有监侦功能，且可进行远距打击的导弹系统。

台湾国防部星期四（8月27日）在政府电子采购网公告美制无人机军购决标案，总金额达269亿元新台币。

美国国务院去年12月批准新一轮对台军售，其中包括价值11亿美元（14亿新元）的Altius-600及更新款Altius-700M攻击无人机，目前决标案金额269亿新台币主要是最核心的无人机机体与发射载具系统的经费，显示双方已正式签署发价书（LOA）。

根据国防部先前释出的采购清单细节，这次军购共包含1554架Altius 700M攻击型无人机，以及478架Altius 600ISR侦察型无人机，预计将全数配备给陆军基层部队使用。

这批造价不菲的新世代无人机预计今年第四季可开始交货，但全数完成交货的期程拉长到2033年6月才执行完毕。