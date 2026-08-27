香港官方公布，香港7月楼价环比下滑0.46%，结束13月升势。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，香港差饷物业估价署星期四（8月27日）公布的最新数据显示，香港7月份私人住宅售价指数报321.5点，按月由升转跌，回落约0.46%，结束连续13个月的升势。

香港7月楼价指数也写下今年4月以来的低位，并较2021年9月的历史顶峰398.1点低了19.24%。总结今年首七个月，香港累积楼价仍录得7.31%升幅。

在房价回落之前，香港住宅成交已明显降温。彭博社引述土地注册处的数据显示，香港7月住宅成交宗数和金额均较6月锐减逾40%。

香港楼市降温正值中国大陆监管部门近几个月采取一系列措施遏制资本外流，包括对大陆居民的境外股票交易、离岸保单收益和信托征税。

香港今年上半年住宅销售的强劲表现主要受大陆买家支撑。第一季度，大陆买家约占香港一手住宅成交额的一半。

中原地产在报告中预计，受跨境资本管控及中东局势影响，买家趋于谨慎，香港8月整体物业成交预料将进一步下滑至18个月低点。

香港《明报》引述香港差饷物业估价署称，受惠于暑期传统租赁旺季，加上大陆学生及专才持续流入，香港7月份私人住宅租金指数报207.4点，按月再升0.78%，已录得连续九个月上升，再创新高。香港今年首七个月租金指数已累升3.44%，按年上升5.07%。