中国外长王毅在会见美国驻华大使庞德伟时，敦促中美妥善管控分歧，为两国高层交往排除干扰。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期三（8月26日）在北京会见美国驻华大使庞德伟。

王毅说，在两国元首领航掌舵下，双方正在推动构建中美建设性战略稳定关系。改善发展中美关系，在相互尊重基础上和平共处，进而合作共赢，符合两国人民根本利益，符合国际社会共同期待。

与此同时，王毅指出，中美关系仍面临各种风险挑战，因此敦促双方应把两国元首达成的重要共识落到实处，聚焦积极议程，妥善管控分歧，为两国高层交往排除干扰、克服障碍，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展。

中方新闻稿引述庞德伟说，两国元首为美中关系提供重要战略引领。美国总统特朗普5月访华非常成功。双方愿加强沟通，推进合作，筹备好下阶段重要高层互动，在尊重和对等的基础上构建美中建设性战略稳定关系。

庞德伟还代表美方对西藏吉隆遭受泥石流灾害造成人员伤亡表示慰问。

庞德伟星期四（8月27日）在X平台以中文写道，他本周与中国外交部长王毅、中国外交部常务副部长马朝旭、中国外交部部长助理洪磊和蔡伟就中国国家主席习近平前往华盛顿进行国事回访的准备工作进行了富有成效的讨论。美中携手合作，在公平和对等的原则上构建建设性战略稳定关系。

中美第三届1.5轨对话星期二（8月25日）在北京举行，中共中央对外联络部部长刘海星说，中国和美国要立足“中美建设性战略稳定关系”的新定位，推动两国关系跨越“修昔底德陷阱”，共担大国责任，携手应对全球性挑战。