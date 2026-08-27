中国与尼泊尔接壤区星期三（8月26日）突发泥石流，中国媒体报道，未来三天受波及的吉隆口岸到定日机场一带预计有雨，可能对救援造成一定影响。

据中国央视新闻报道，西藏军区派出前方指挥组赶赴现场，并紧急出动应急救援力量；西藏日喀则军分区某部第二梯队130余人和工程机械设备已做好出动准备；武警西藏总队日喀则支队140余名官兵携专业救灾设备奔赴抢险救灾一线。

由于通往核心灾区道路受阻，大型救援设备无法进入，武警日喀则支队联合地方相关部门，开展道路抢通、人员搜救、伤员转运及次生灾害隐患排查等工作。

报道称，目前现场仍有小雨，周边山体随时有可能塌方，存在二次泥石流风险。

此外，口岸区域存在淤泥堆积，道路全面恢复通行时间尚不确定。当前通往吉隆口岸的道路、通信、电力等处于中断状态。

对于救援工作所面临的挑战，自然资源部地质灾害技术指导中心正高级工程师陈红旗：“这个地方的地形和水文条件非常复杂。山体的高差超过3000米，山体顶部还有一些冰川和冰湖。这次救援的难度实际上是很大的。需要关注当地降雨情况，因为这个地方属于高山峡谷，是集中汇水的。此外，由于地形比较狭窄，所以进出场的道路要严格防范山体崩塌滑坡，以及落石的影响。”

吉隆口岸地处喜马拉雅山中段南麓的吉隆藏布下游深切河谷中。报道引述未具名的多位地理专家分析称，山体火灾或者气候变化等原因，导致冰山及冰湖融化破裂，进而诱发了此次大规模泥石流。

记者从日喀则市吉隆县气象局获悉，从星期三傍晚到星期天（30日），吉隆县大部有小到中雨或雷阵雨，吉隆县低海拔地区有强降雨灾害风险，局地易出现山洪、泥石流、滑坡等次生灾害；各地午后至夜间易出现雷暴大风、冰雹、短时强降水等对流性天气，有致灾风险。

气象部门提醒，需防范做好交通和旅游安全管理措施，防范对流天气对农牧业生产、户外活动等不利影响。

由中国武警水电部队转隶组成的央企中国安能集团，星期四（27日）在微信公众号公布，尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡和失联，中国一侧通往口岸的道路、通信、电力中断，基础设施严重受损。

集团说，中国安能工程救援拉萨基地先遣组八人携带通信侦测装备，已在星期四凌晨率先抵达吉隆镇。先遣组受领任务为利用侦测设备，前出对上游堰塞体开展航拍和三维建模，查明堰塞体围岩性质、坝体长宽高、流速等关键数据。

前方救援人员介绍，排除上游堰塞体险情是当前首要任务，只有在排除该险情后，才能保障口岸上游约3公里淤积体清理作业安全。