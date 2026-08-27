中国与尼泊尔接壤区突发泥石流，西藏吉隆县的吉隆口岸遭波及。这个口岸去年7月也遭遇山洪，口岸友谊桥被冲毁，造成中国一侧11人失联。

新华社曾报道，去年7月8日吉隆县境内东林藏布河河水暴涨，吉隆口岸热索桥（友谊桥）被冲毁，导致吉隆口岸双边人员往来及货物贸易被迫中断。吉隆口岸与尼泊尔热索瓦口岸后来在今年1月恢复通关。

吉隆口岸监管进出口货物贸易额在2024年达42.48亿元（人民币，8.03亿新元），位居西藏各口岸首位，该贸易额占中尼贸易总额近三成。

澎湃新闻也报道，吉隆口岸附近曾多次发生山洪、泥石流等地质灾害。

四川省地质环境调查研究中心和四川省地质灾害防治工程技术研究中心的相关学者，曾在2025年7月刊发论文分析称，吉隆口岸G216国道频发大规模、高冲击性、高位隐蔽的崩塌灾害，其中以热索崩塌为典型。

报道称，热索崩塌为高位崩塌，常规手段识别困难，监测手段难以预警，目前已严重威胁中尼贸易通道内的正常运营，给两国人民带来了严重的生命财产损失。

此外，2025年7月吉隆口岸冰湖溃决洪水事件后，成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护全国重点实验室曾刊发研究称，在友谊桥上游流域共分布有冰湖55个，总面积约为3.39平方公里。

文章称，遥感影像表明，溃决洪水沿冰川表面向沟道下游演进，溃口处变化不明显，因此推断为管涌破坏。这种突发的管涌过程可迅速释放冰湖，引发下游洪水或泥石流等地质灾害。

文章建议，该流域仍有较多冰湖，需要注意再次发生冰湖溃决洪水的可能，应加强上游洪水的预警工作，保障下游应急抢险平稳有序进行。应充分考虑强震和极端气候条件，尽快针对该流域所有冰湖开展更详细的易发性和风险评价，服务于灾后重建和长期稳定。

在中尼两国从事国际物流的黄先生告诉澎湃新闻，综合各方现场信息判断，该口岸损毁严重，恐怕未来两到三年都难以恢复，他的公司目前不再经由此口岸开展物流业务，计划转走樟木口岸进行贸易运输。

黄先生也说，公司一位负责人的哥哥，是在吉隆口岸生活十年的当地人士，灾害发生后现已联系不上。