台湾海巡署称，中国大陆7月在台湾本岛部署船只数量创新高。此举显示北京在加大对台北施压力度。

法新社星期四（8月27日）引述台海巡署官员报道上述消息。

根据台海巡署与法新社分享的数据显示，当局7月在台湾本岛周边侦察到创纪录的244艘大陆船只，为日均近八艘，明显多于6月侦获的55艘、5月的30艘，以及去年同期的58艘。

数据也显示，在8月的首21天里，海巡署已侦察到152艘大陆船只。其中六成为海警船，其余是科考船和其他公务船。

这些数据还不包括中国大陆军方近乎每天向台湾周边海空域派出的军机和军舰。

台海巡署数据显示，自5月以来，大陆在台湾本岛和数个外岛周边部署的船只达1247艘。

报道引述台海巡署高官称，“当我们说情势日益严峻时，我们指的是他们增加了在台湾本岛周边部署的公务船数量，7月的增幅尤为显著。”

台湾海巡署6月侦获包括大陆海警船和科研船在内的55艘政府船舰，较5月增加25艘，单月暴增83%，也比去年同期25艘激增120%。