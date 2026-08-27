中国西藏与尼泊尔接壤地区发生泥石流，中国官方通报，尼方一侧受灾地区失联中国公民有近百人。

中国外交部发言人林剑星期四（8月27日）在例行记者会上说，中国政府有关部门已启动国家二级救灾应急响应。各方面应急救援力量已第一时间赶赴当地，现场搜救工作正在紧张有序进行。相信在中共中央坚强领导下，灾区人民一定能够战胜灾害，重建家园。

林剑也说，此次泥石流灾害造成中尼两国重大人员伤亡、失联。中国向尼泊尔政府和受灾民众表示诚挚的慰问。中国正同尼泊尔密切沟通协调配合，共同做好搜救工作，将根据尼泊尔的需要提供紧急援助。



林剑也提醒在当地中国公民及时转移避险，注意防范次生灾害，如有需要随时联系中国驻尼使馆。

针对路透社记者有关灾情中涉外国人员身份信息的提问，林剑称：“目前据我们初步掌握的相关人员中有游客也有香客”。受灾情影响，具体的信息还在进一步核查。

中国官方早前通报，西藏吉隆泥石流灾害已导致三人遇难、558人失联，失联者中包括260名外籍人员。