中国与尼泊尔接壤区星期三（8月26日）突发泥石流。中国水利部监测发现，尼泊尔两个交汇处出现明显堰塞湖，未来三天泄溃风险高。

央视新闻星期四（27日）从中国水利部了解到，尼泊尔错坚河汇入普热普强藏布的交汇处附近出现明显堰塞湖，截至星期四上午估算水量达到200万立方米，已经处于漫溢状态，未来三天预计还有300万立方米水将会入湖。

目前，中国水利部正在密切监视堰塞湖动态，同时对可能溃泄洪水进行演算分析，为抢险救援提供支撑。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山脉地区星期三发生大规模山体崩塌，泥石体坠入河道后，引发尼泊尔一侧灾难性洪水。

中国官方通报，截至星期四上午8时，西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害已导致三人遇难、558人失联，其中包括260名外籍人员。

法新社报道，尼泊尔灾害管理部门星期四说，目前仍有823人失联，其中包括579名尼泊尔及外国游客。尼泊尔警方称，目前已寻获177具遗体。

