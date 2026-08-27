习特会预计下月在美国登场，美国据报将对华征收产能过剩关税，中国商务部回应时批评，此举是将经贸问题政治化。

美国总统特朗普5月访华时，邀请中国国家主席习近平9月24日访美。虽然中国官方尚未正式公布习近平访美消息，但两国已在筹备这趟行程。

中国外长王毅星期三（8月26日）与美国驻华大使庞德伟会面时，敦促中美妥善管控分歧，为两国高层交往排除干扰、克服障碍。

庞德伟星期四（8月27日）在X平台以中文写道，他本周与中国外交部长王毅、中国外交部常务副部长马朝旭、中国外交部部长助理洪磊和蔡伟就中国国家主席习近平前往华盛顿进行国事回访的准备工作进行了富有成效的讨论。

不过，彭博社星期二（8月25日）引述知情人士报道，美国正考虑以中国制造业产能过剩为由，对中国商品加征7.5%的关税，但累计税率不会超过中美此前商定的20%上限。

中国商务部发言人黄玲星期四在例行记者会上应询时说，美方以“产能过剩”为由对包括中国在内的16个经济体发起301调查，将经贸问题政治化，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。

她说：“我们将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。”